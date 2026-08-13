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山西大同5優勢 錨定北京算力腹地
「十五五時期末，山西大同預計承接算力訂單超三百億元（人民幣）。」大同市常務副市長翟永清十一日在太原介紹。
中新社報導，當日，翟永清在太原出席山西方面「開局起步十五五」系列主題記者會。
「大同和北京直線距離三百公里，是距離北京很近的算力腹地；網路延時三毫秒以內——我們眨一下眼是三百毫秒，三毫秒就能完成大同到北京的數據傳輸。」翟永清說。
翟永清介紹，大同的算力優勢可概括為五個字：近、快、涼、綠、穩。「近」是區位優勢，「快」是網路優勢，「涼」是氣候優勢——大同年均氣溫五點五度，夏天平均二十度，為服務器天然降溫；「綠」是能源優勢——新能源裝機占比百分之五十七；「穩」是電網優勢——算力行業最怕斷電。
大陸「十四五」期間，昔日「煤都」大同已建成標準機架超四十一萬架，占全省百分之八十，投運服務器七十五點八萬台，算力中心年用電量突破六十億度。大同獲批國家級數據標注基地，入選國家數據基礎設施建設先行先試城市，城市算力分指數連續兩年位居中國大陸第三。
翟永清表示，十五五（二○二六年至二○三○年）期間，大同將依托大懷線一千千伏特高壓通道等核心項目，推動風光儲與算力深度耦合；承接京津冀高端算力需求，未來五年建成標準機架超八十萬架；打造全鏈條閉環，上游做強服務器製造，下游拓展微短劇製作、具身智能標注等前沿領域。
大同市副市長高新文表示，十五五期間，大同將加快建設環京津冀算力走廊，打造京津冀「綠電+算力服務」供應地。
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