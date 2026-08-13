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有人專為買張愛玲、金庸小說！上海書展 台版豎排書搶手

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海報導
文創也是這次二○二六上海書展「頂流」。宛平南路六百號（上海精神衛生中心）文創「牛馬精神便利店」，不僅販售掛耳咖啡，還陳列「情緒」帆布包、滑鼠墊、手機磁吸、音樂療愈蠟燭等生活物件。記者林宸誼／攝影
文創也是這次二○二六上海書展「頂流」。宛平南路六百號（上海精神衛生中心）文創「牛馬精神便利店」，不僅販售掛耳咖啡，還陳列「情緒」帆布包、滑鼠墊、手機磁吸、音樂療愈蠟燭等生活物件。記者林宸誼／攝影

二○二六上海書展十二日登場，今年中國圖書進出口上海有限公司和上海香港三聯書店的攤位上，皆有擺出台版書籍。不少喜歡豎排書的讀者，湧進這二個攤位搶購自己喜愛的書籍。

在上海香港三聯書店挑選台版書籍的民眾朱小姐表示，這次來是要購買收藏張愛玲的小說，「看豎排的書，特別能感受到那個時代的動盪」。

另一位蕭先生則是要購買金庸的武俠小說，「金庸小說裡蘊含的民族情感、家國情懷，讀起來特別有契合感。」

然而台版書籍為了符合大陸發行審核要求，每一本書在出版品預行編目資料，國家圖書館、印刷地ＴＡＩＷＡＮ等字樣被遮蓋。

值得一提的是，今年書展延續近年低價促銷的策略，不少出版社都打出全場六折的優惠。新華博庫甚至祭出全場打三折優惠吸引讀者購書。

文創也是這次上海書展「頂流」。宛平南路六百號（上海精神衛生中心）文創「牛馬精神便利店」，不僅販售掛耳咖啡，還陳列「情緒」帆布包、滑鼠墊、手機磁吸、音樂療癒蠟燭等生活雜貨小物。

各參展攤位設有打卡、集章和折扣等活動吸引讀者參觀選購，也有業者以直播帶貨的方式在會場現場介紹書籍。

為了要證明在網路時代，實體書不會退流行的真理，今年上海書展書展進一步拓展「雙主場+Ｘ+Ｎ」模式，設上海展覽中心與上海書城「雙主場」。

總計這屆上海書展將舉辦上千項閱讀活動，其中，上海展覽中心主會場活動數五六三場，上海書城主會場活動數八十四場，專業分會場活動數一三四場，各區分會場書香滿城活動數六三九場。

上海 金庸 張愛玲

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