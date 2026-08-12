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河南西瓜價格暴跌 農民憂血本無歸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
河南西瓜今年進入盛產期，預估產量達1,400萬噸，但受到種植面積擴大、異常天候及各地集中上市影響，市場供過於求。圖／取自潮新聞
河南西瓜今年進入盛產期，預估產量達1,400萬噸，但受到種植面積擴大、異常天候及各地集中上市影響，市場供過於求。圖／取自潮新聞

河南西瓜今年進入盛產期，預估產量達1,400萬噸，但受到種植面積擴大、異常天候及各地集中上市影響，市場供過於求，部分產區出現滯銷，西瓜價格跌至每斤（500克）為人民幣0.2至0.3元（合約新台幣0.96-1.43元）。不少瓜農僅能勉強回本甚至虧損，業者直言從未遇過如此難賣的情況。

作為大陸西瓜主要產區的河南迎來西瓜盛產期，根據河南省農業農村廳數據，今年河南省西瓜種植面積達370萬畝，產量預計1,400萬噸。然而，產量增加卻未能帶動收益，多個主產區瓜農陷入「賣瓜難、瓜價低」的困境。

陸媒潮新聞指出，受持續高溫、集中降雨天氣影響，河南西瓜成熟期縮短，不同品種的西瓜上市時間重疊，同時與寧夏等地西瓜上市檔期相撞，整體供過於求。

有瓜農表示，今年西瓜畝產6,000多斤，但有不少次品瓜、過熟瓜，約2,000斤有損耗；產地收購價跌至每斤落在人民幣0.1-0.3元，低於往年，瓜農每畝成本約人民幣1,500元，大多僅能保本甚至虧本。

三聯生活周刊報導，另有業界人士表示，西瓜價格從去年的人民幣0.5至0.6元，跌到0.2至0.3元，甚至0.1元多一斤。種植面積擴大、氣候導致的品質問題和多地集中上市，多重因素同時出現導致西瓜價格暴跌。「以前從來沒遇到過今年這麼難賣的情況」。

此外，今年種西瓜的人也特別多。去年河南下大雨，花生、玉米全都淹水沒賺到錢，西瓜卻價格很高，很多人就想今年種瓜。有些60歲以上的人，出去打工也沒人要，家裡有幾畝地，就種瓜維持生計。

他也提到，外面的人聽到河南的狀況後跑來拍影片、幫忙賣西瓜，什麼西瓜都往車上裝，沒有專業人員把關品質，也沒有團隊，裝車運走後直接銷售，「這是好心辦壞事，把農戶眼前的貨拉走，到了當地，別人買到次品，又會說河南瓜不行」。

西瓜 河南 農民

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