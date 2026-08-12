飛行車心臟 匯天打通鏈路

位於廣州的‌廣東匯天航空航天科技有限公司‌（匯天）飛行汽車量產工廠陸地航母飛行器第一千套電推進單元十日正式下線，標誌著其具備飛行器核心動力部件規模化、標準化生產能力。

中新社報導，電推進單元作為飛行器的「動力心臟」，包含電動發動機和螺旋槳，負責將電能轉化為飛行所需的升力與推力，其性能直接關係飛行器能否安全、穩定、高效地飛行。

匯天指出，電推進單元的生產製造融合汽車領域規模化智造能力與航空質量管理體系要求。其產線搭載七軸機器人等智能裝備，裝配線自動化率超過百分之六十，遠超傳統航空裝配線，ＥＯＬ（下線測試線）自動化率達到百分之一百。

匯天表示，從核心技術設計、大規模測試驗證到規模化生產，他們已進一步打通飛行汽車核心動力系統「設計—驗證—量產」的完整鏈路。第一千套電推進單元下線，也成為廣州建設「低空之城」發展的新節點。