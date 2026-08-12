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630℃煤電機組投運「德陽造」創下4項世界之最

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
全球首台六百卅度℃超超臨界煤電機組。本報德陽傳真
全球首台六百卅度℃超超臨界煤電機組。本報德陽傳真

近日，大陸大唐鄆城攝氏六百卅度超超臨界二次再熱煤電機組全容量投運。這是世界首個再熱蒸汽溫度超過攝氏六百卅度、發電熱效率突破百分之五十的超超臨界煤電專案，單台機組容量一百萬千瓦。 總部位於四川德陽的東方電氣集團旗下東方鍋爐、東方汽輪機、東方電機、東方自控，為該專案提供了三大主機及關鍵輔機，整套機組核心裝備實現百分百純自產。

據瞭解，該項目安裝兩台一百萬千瓦超超臨界二次再熱燃煤發電機組，今年六月，一號機組順利完成一六八小時滿負荷試運行，正式投入商業運營。此次投運的二號機組延續一號機組優異運行性能，運行工況穩定達到攝氏六百卅一度再熱氣溫、卅五點五兆帕過熱蒸汽壓力，發電效率突破百分之五十，發電煤耗低至每千瓦時二四五點七四克，再度刷新單軸百萬千瓦機組紀錄，一舉拿下「壓力最高、溫度最高、效率最高、煤耗最低」四項「世界之最」。兩台機組滿負荷穩定運行，標誌著大陸煤電技術登頂全球行業制高點，是火電產業發展里程碑式成果。

該專案全面投產後，每年可節約標準煤廿點八萬噸，減少二氧化碳排放約五十四萬噸，兼具高效發電、節能降耗、低碳環保多重優勢。依託該專案積累的雙機工程資料與運行經驗，大陸攝氏六百卅度超超臨界火電成套技術、新型耐熱材料、全套裝備產業鏈已全線成熟，既為同類型高參數機組批量化建設築牢了技術根基，也將為高端高效火電成套技術走向全球提供完整工程範本。

大陸 機組 四川 燃煤機組

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