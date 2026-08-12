AI資本造富 DeepSeek梁文鋒資產一年暴增38倍

金融研究公司bestbrokers近期根據富比世實時億萬富翁排行榜比對統計顯示，在2025年7月27日至2026年7月27日間，DeepSeek創辦人梁文鋒淨資產從2025年的10億美元飆升至2026年的395億美元，一年內增長達到驚人的3,850%，躋身全球最富有的50人之列。

據悉，該公司基於富比世實時億萬富翁排行榜，通過互聯網檔案館（Wayback Machine）對比前後一年時間的數據，匯總計算這些富豪的財富變化情況。

Bestbrokers榜單顯示，全球共有3,356位億萬富翁，美國以顯著優勢領先，擁有990位億萬富翁，占全球總數的 29.5%，美國億萬富翁的總財富高達8.43兆美元；中國大陸是亞洲最大的億萬富翁聚集地，也是全球億萬富翁人數第二多的國家，共有511位億萬富翁，總財富估計達2.06兆美元。