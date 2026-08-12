李嘉誠處分澳洲資產 預估進帳455億元

李嘉誠家族據報再度出售海外資產，李嘉誠旗下長江基建（長建）已委託摩根士丹利及巴克萊，協助出售旗下澳洲可持續分布式能源生產商EDL Energy的持股，估值預計介於20億至30億澳元（約新台幣455億元至682億元），將成為李嘉誠家族今年以來在澳洲市場最大的一筆資產處置交易。

此前，長建董事局主席、李嘉誠長子李澤鉅曾表示，在當前宏觀環境下，集團秉持「現金為王」的審慎策略。

中國基金報引述澳洲媒體報導，本次EDL Energy待售資產涵蓋54處設施，總裝機容量為836兆瓦，分布在澳洲（695兆瓦）、美國（130兆瓦）和加拿大（11兆瓦）。

過去兩周，項目初步售賣資料已發送給潛在購買者，包括各大私募機構及核心基建投資機構，買方需在9月提交非約束性意向報價。消息人士稱，瑞典巨頭EQT Partners、華爾街基礎設施投資者Stonepeak，以及日資背景的Igneo Infrastructure Partners一直在收集市場對EDL Energy的反饋，但尚未聘請買方顧問。

公開資料顯示，EDL Energy主要從事潔淨及可再生電力、可再生天然氣及遠程可再生能源業務，主要客戶包括嘉能可及力拓等。2025年，EDL Energy管理層調整後收入為6.9億澳元，稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）約2.7億澳元。

EDL Energy年報顯示，長江實業、長建及電能實業三家李嘉誠家族旗下企業通過旗下CK William集團分別持有EDL Energy 40%、40%及20%的股權。

近年李嘉誠家族頻繁出售海外資產套現，2025年7月開始，長和系旗下公司接連出售三個英國重點項目：7月，由長建牽頭的財團，以110億港元出售英國火車租賃業務，交易已於今年1月完成；2026年2月，長建財團再以1,107億港元出售英國電網UK Power Networks部分資產；5月初，長和宣布以455億港元出售英國電訊業務Vodafone Three的49%股權。