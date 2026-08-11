快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

西方嚴審簽證就業難 中國留學生歸國率達9成

中央社／ 台北11日電

外媒報導，由於西方國家強化簽證審查，以及中國留學生畢業後的就業門檻提高，中國留學生歸國人數占同年出國留學人數的94%，歸國率創歷史新高。

綜合朝鮮日報和英國經濟學人週刊（Economist）報導，美國移民研究中心（CIS）數據，2025年5月至8月簽發給中國人4萬34份F-1學生簽證，僅近7年平均數量的5成。美國在尖端科學技術領域加強對中國留學生的背景審查，並提高畢業後的就業門檻。

經濟學人援引中國教育部統計，2025年赴海外留學的中國學生約57萬名，相較2019年減少13萬名，是2016年以來的最低值。完成海外學業回國的中國人約54萬名，占出境人數的94%。

與此同時，中國經濟放緩導致留學成本大幅上漲，海外學位的就業效果打折。

據中國教育企業新東方統計，以今年為基準，中國學生年均海外留學成本為人民幣60萬5000元（新台幣289萬元），較2023年上漲約20%。但「海歸」（海外留學歸國）在中國的平均起薪為每月人民幣1萬2800元（新台幣6萬1146元），僅比中國國內大學畢業生1萬700元高約20%。

中國企業對海外學位的看法也發生轉變。由於中國普遍認為英國、澳洲等地1年制碩士學位的入學與畢業相對容易，另一方面，北京大學、北京清華大學在世界大學排名前20，尤其中國的大學近年在科學、工程領域的科研競爭力已提升。

而且企業愈來愈重視學生的實際工作經驗與對中國組織文化的適應力，而非海外大學的招牌，多數情況傾向聘用中國的大學畢業生。另有不少地方政府限制海外大學畢業生報考公務員。

經濟學人分析，曾經被視為成功包票的「海外留學溢價」效果已經式微。

簽證 留學生 英國

延伸閱讀

川普政府把簽證變嚴格 中國學生留學申請仍增加 調查揭主要原因

日本官方：2024年中國大陸研發投入首超美國 全球最多

日媒：中國拘留多名日本企業員工　疑與稀土有關

中韓旅遊升溫 濟州航空前7月旅客運輸量年增37%

相關新聞

京城芳華 800年觀復古蓮驚豔綻放

北京蓮花池公園日前舉辦荷花文化節，十餘萬株荷花競相開放。公園東廣場精品盆栽展區，有幾株亭亭玉立、粉白相間的「觀復古蓮」，是本屆荷花文化節的最大亮點。

李嘉誠處分澳洲資產 預估進帳455億元

李嘉誠家族據報再度出售海外資產，李嘉誠旗下長江基建（長建）已委託摩根士丹利及巴克萊，協助出售旗下澳洲可持續分布式能源生產商EDL Energy的持股，估值預計介於20億至30億澳元（約新台幣455億元至682億元），將成為李嘉誠家族今年以來在澳洲市場最大的一筆資產處置交易。

AI資本造富 DeepSeek梁文鋒資產一年暴增38倍

金融研究公司bestbrokers近期根據富比世實時億萬富翁排行榜比對統計顯示，在2025年7月27日至2026年7月27日間，DeepSeek創辦人梁文鋒淨資產從2025年的10億美元飆升至2026年的395億美元，一年內增長達到驚人的3,850%，躋身全球最富有的50人之列。

飛行車心臟 匯天打通鏈路

位於廣州的廣東匯天航空航天科技有限公司（匯天）飛行汽車量產工廠陸地航母飛行器第一千套電推進單元十日正式下線，標誌著其具備飛行器核心動力部件規模化、標準化生產能力。

630℃煤電機組投運「德陽造」創下4項世界之最

近日，大陸大唐鄆城攝氏六百卅度超超臨界二次再熱煤電機組全容量投運。這是世界首個再熱蒸汽溫度超過攝氏六百卅度、發電熱效率突破百分之五十的超超臨界煤電專案，單台機組容量一百萬千瓦。 總部位於四川德陽的東方電氣集團旗下東方鍋爐、東方汽輪機、東方電機、東方自控，為該專案提供了三大主機及關鍵輔機，整套機組核心裝備實現百分百純自產。

兩岸青年籃球健兒齊聚無錫 230人參加海峽兩岸青年籃球邀請賽

2026第六屆海峽兩岸青年籃球邀請賽日前在江蘇無錫舉辦，共吸引兩岸參賽人員約230人，其中台胞約60名，兩岸青年籃球健兒齊聚太湖之濱，以籃球為紐帶，開展一場競技與交融並舉的青年交流盛會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。