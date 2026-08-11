西方嚴審簽證就業難 中國留學生歸國率達9成

外媒報導，由於西方國家強化簽證審查，以及中國留學生畢業後的就業門檻提高，中國留學生歸國人數占同年出國留學人數的94%，歸國率創歷史新高。

綜合朝鮮日報和英國經濟學人週刊（Economist）報導，美國移民研究中心（CIS）數據，2025年5月至8月簽發給中國人4萬34份F-1學生簽證，僅近7年平均數量的5成。美國在尖端科學技術領域加強對中國留學生的背景審查，並提高畢業後的就業門檻。

經濟學人援引中國教育部統計，2025年赴海外留學的中國學生約57萬名，相較2019年減少13萬名，是2016年以來的最低值。完成海外學業回國的中國人約54萬名，占出境人數的94%。

與此同時，中國經濟放緩導致留學成本大幅上漲，海外學位的就業效果打折。

據中國教育企業新東方統計，以今年為基準，中國學生年均海外留學成本為人民幣60萬5000元（新台幣289萬元），較2023年上漲約20%。但「海歸」（海外留學歸國）在中國的平均起薪為每月人民幣1萬2800元（新台幣6萬1146元），僅比中國國內大學畢業生1萬700元高約20%。

中國企業對海外學位的看法也發生轉變。由於中國普遍認為英國、澳洲等地1年制碩士學位的入學與畢業相對容易，另一方面，北京大學、北京清華大學在世界大學排名前20，尤其中國的大學近年在科學、工程領域的科研競爭力已提升。

而且企業愈來愈重視學生的實際工作經驗與對中國組織文化的適應力，而非海外大學的招牌，多數情況傾向聘用中國的大學畢業生。另有不少地方政府限制海外大學畢業生報考公務員。

經濟學人分析，曾經被視為成功包票的「海外留學溢價」效果已經式微。