兩岸青年籃球健兒齊聚無錫 230人參加海峽兩岸青年籃球邀請賽

2026第六屆海峽兩岸青年籃球邀請賽日前在江蘇無錫舉辦，共吸引兩岸參賽人員約230人，其中台胞約60名，兩岸青年籃球健兒齊聚太湖之濱，以籃球為紐帶，開展一場競技與交融並舉的青年交流盛會。

德雷克運動工作室台青代表楊皓鈞表示，這是團隊第三次前來無錫參加這項活動。籃球是一項充滿熱情與團隊精神的運動，而交流的價值，不只是比賽的勝負，更在於彼此學習、互相尊重，並且透過運動建立友誼，讓來自兩岸的年輕球員們有更多認識彼此、以及共同成長的機會。

賽場上，雖然正值盛夏高溫，兩岸青年運動員不畏酷暑、奮勇拼搏，傳球、突破、投籃一氣呵成。大家秉持「友誼第一、比賽第二」的理念，既比拼球技，也相互尊重、彼此鼓勁，充分賽出風格、賽出水準，每一場對抗都洋溢著青春活力。賽場之外，兩岸青年圍坐交談，分享生活見聞，暢談理想追求，在互動交往中增進瞭解，結下同胞情誼。

海峽兩岸青年籃球邀請賽是蘇台體育交流的特色品牌活動，歷經六屆打磨，已經成為兩岸青年走近走親的重要平臺。賽事不僅是球技的賽場，更是心靈溝通的橋樑，讓台灣青年近距離感受無錫深厚的人文底蘊與蓬勃的產業活力。