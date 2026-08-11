香港咖啡投資騙案 涉案被騙逾200人…涉案款逾億港元

香港爆發一起咖啡騙案，警方已破案和拘捕嫌犯，但案情如滾雪球越滾越大，報案增至二百多宗，涉款逾億港元。

這起案件定名「Fun Coffee」投資騙案，一個聲稱總部設於越南的「Fun Coffee」，涉嫌以投資咖啡生意之名，設虛擬貨幣投資騙局，該公司多次在香港舉辦活動，還安排到新加坡「交流」，讓「會員」免費參加的馬拉松等，令人誤信對方已上市並投入龐大資金，故逐步放下戒心，最後上當。

香港警方八月四日破案，拘捕了六人，涉及騙款九千四百萬港元。八月五日，曾有大批苦主舉行記者會，香港立法會議員吳傑莊就稱接獲約五十名苦主求助，望執法機構盡快採取行動凍結有關資產。

香港警方早前說，「Fun Coffee」聲稱研究高科技咖啡設備及咖啡基因優化技術，指示投資者下載手機應用程式，將虛擬貨幣轉帳至指定加密貨幣錢包地址。應用程式上月突然停止運作，投資者未能提取款項，懷疑受騙。

香港警方十一日說，截至十日接獲的相關報案增至二六九宗，涉款約一億一千二百萬港元。警方月初以涉嫌串謀詐騙拘捕六人，包括公司董事、股東、秘書及骨幹成員。