白海豚打破上海百年降雨紀錄 而且還要再下3天

颱風「白海豚」給上海帶來極端降雨，徐家匯站24小時降雨量達到316.1毫米，創下徐家匯站自1872年有氣象記錄以來近154年單日降雨量新紀錄。上海解放日報報導，上海本周三至周五仍有陣雨天氣，周六（15日）起環流調整，白海豚影響才會結束。

大陸中央氣象台指出，白海豚的中心11日上午9時位於湖北黃岡境內，將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。受白海豚和冷空氣共同影響，未來三天，浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、山西、河北、北京等地仍有強降雨，部分地區暴雨致災風險高。

河南省氣象台10日已發布暴雨黃色預警，11日上午還發布紅色山洪災害預警。大陸國家防總、應急管理部11日9時也針對北京、天津啓動防汛四級應急響應。

對於白海豚為何會給上海帶來這麼多雨水，導致市區多地出現嚴重淹水，解放日報報導，上海水務專家表示原因主要有四：

一、上海城市排水系統能在小時雨強達到51.2毫米至58毫米時，達到不積水，但白海豚帶來的雨勢在徐匯、浦東新區等地的降雨已超出負荷；

二上海徐匯區、長寧區多個街道，都是所在排水系統的末端，因為距離泵站、排水主管網較遠，在極端暴雨時容易因排水系統滿負荷運行，導致末端排水不暢甚至發生倒灌；

三、高強度開發的中心城區缺乏調蓄空間；

四、水文條件限制，即使排水系統預先排空了存水，也會因為「內低外高」，導致新積蓄的雨水排不到外河，處於排水系統末端的中心城區勢必積水。