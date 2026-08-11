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防範暴雨天氣 北京多景區閉館、倡導錯峰上下班

中央社／ 北京11日電

根據中國氣象部門預報，受颱風白海豚與冷空氣共同影響，北京11日傍晚至13日白天將出現暴雨或大暴雨。北京多個景區今天臨時閉館，當地政府並倡導企業單位12日採取彈性工作方式或錯峰上下班。

綜合新華社與新京報等媒體報導，據中國氣象部門預報，未來3天，受颱風白海豚和冷空氣共同影響，北京中南部、天津等地有暴雨或大暴雨。中國中央氣象台11日6時繼續發布暴雨橙色預警。根據有關規定，中國國家防總、應急管理部決定於11日9時針對北京、天津啟動防汛4級應急響應。

北京市氣象台預報，11日傍晚至13日白天，北京市大部分地區將出現6小時累計雨量100毫米、24小時累計雨量150毫米以上的強降雨，其中通州、大興、房山、門頭溝、經開、懷柔、豐台等7區，6小時累計雨量可達150毫米以上，24小時累計雨量可達200毫米以上。

為了防範大雨，北京將於12日開始，倡導企事業單位採取彈性工作方式或錯峰上下班。學校視情況停課，停止戶外教學活動。暫停有組織的戶外體育類活動。重點危險區域和主要搶險救援道路實施臨時交通管制措施。公共交通運營企業在保障安全的基礎上全力做好公交、地鐵等交通服務保障。

除此之外，因汛期降雨影響，為確保遊客安全，中國人民抗日戰爭紀念館、雲居寺、戒台寺、園博園等北京多家文博機構及景區於11日起臨時閉館、閉園，恢復時間另行通知。

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