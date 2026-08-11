女兒失聯17年以為跟男友私奔！父母7度上門尋人 對方家屬「1反應」藏疑點

中國大陸浙江溫州一名女子失蹤17年，家屬多年來始終苦尋女兒下落，原本一度以為女兒是因感情問題選擇離家，直到警方通知DNA比對結果，才揭開塵封多年的真相。

據陸媒《揚子晚報》報導，女子小李十幾年前赴浙江溫州蒼南縣工作，並在當地與一名梁姓男子交往。2008年，小李向梁某提出分手後便失去音訊，家人怎麼也沒想到，當年從蒼南縣河中打撈的一具無名女屍，竟然就是苦尋多年的女兒。

徐女士表示，女兒失聯後，家人因為當初並不支持這段戀情，一度以為她可能是為了躲避家人，選擇與男友離開。沒想到時間一晃就是多年，女兒始終沒有任何消息。

「就算是私奔，也不至於三年都不跟家裡聯絡。」隨著時間過去，徐女士逐漸察覺事情不對勁。2011年，她輾轉聯絡上梁某的姊姊及母親，但對方均表示不知道梁某的去向。徐女士回憶，當時梁某母親雖然接待他們，卻沒有流露出如同女兒失蹤家屬般的焦急，讓她心中一直存有疑問。

更讓家屬難以釋懷的是，17年來，他們曾先後7次前往梁某位於貴州的老家尋找女兒。徐女士說，每次到梁家，梁某母親都相當熱情地招待他們，當時並未察覺異常。

直到去年，警方通知徐女士，當年採集並留存的DNA資料與2008年在蒼南縣河中發現的無名女屍成功比對，確認死者就是失聯17年的小李。這項結果也讓家屬終於得知，女兒並非當年所想的「私奔」，而是早已不幸身亡。

案件資料顯示，小李當年提出分手後，梁某疑似因無法接受，曾抱著小李一起跳河，企圖以自殺方式結束生命。不過，梁某最後獨自游回岸上並離開現場，小李則因此溺亡。梁某直到去年底才在貴州老家被警方逮捕，目前案件已進入審查起訴階段。

至於梁某當時究竟是出於何種動機，以及相關家人是否涉及其他違法行為，仍有待司法機關進一步調查認定。

事件曝光後引發網友熱議，有人質疑「這不是蓄意謀殺嗎？」也有人認為，梁某聲稱兩人一起跳河的說法，是否可能是為了減輕自身責任，仍值得釐清；另有網友將焦點放在梁某家人的反應，認為「每次都熱情接待」反而令人起疑。

徐女士目前仍等待案件後續審理，她表示，希望法院能依法從重判處，讓女兒沉冤多年後，終於得到一個交代。

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