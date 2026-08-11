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長征七號發射失利後....陸民企藍箭航天火箭發射計畫推遲

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
藍箭航天朱雀三號遙二運載火箭原定於11日上午的發射計畫推遲。圖為朱雀三號遙一運載火箭。中新社
藍箭航天朱雀三號遙二運載火箭原定於11日上午的發射計畫推遲。圖為朱雀三號遙一運載火箭。中新社

大陸長征七號改運載火箭發射中星4B衛星發射任務失敗後，原訂11日進行的中國航天民企藍箭航天火箭發射計畫據報被推遲。

第一財經引述知情人士報導，藍箭航天朱雀三號遙二運載火箭原定於星期二早上的發射推遲。此前根據通告，酒泉衛星發射中心相關空域的臨時管制時段為8月11日早上7時40分至早上8時27分。

朱雀三號是藍箭航天面向大型星座組網任務，自主研製的新一代低成本、大運力、高頻次、可重複使用液氧甲烷運載火箭，採用單芯級兩級串聯構型，一二級箭體直徑4.5公呎，整流罩直徑5.2公尺，全箭長66.1m、起飛質量約560t、起飛推力7542kN。

此前，藍箭航天朱雀三號重複使用遙二運載火箭6月29日在東風商業航天創新試驗區順利完成靜態點火試驗。今次任務的核心目標直指一子級垂直軟著陸回收，如果試驗成功，將誕生大陸民營商業航天首款實現軌道級一子級陸地回收的液體運載火箭，為可重複使用技術的商業化落地補上關鍵一塊拼圖。

新華社10日深夜發布消息，指當晚8時零2分，中國在文昌航天發射場使用長征七號改運載火箭發射中星4B衛星，火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。美國媒體SpaceNews10日引用業餘人士拍攝的視頻報導，該火箭升空不到90秒後發生爆炸。

受到前述訊息影響，港股商業航天股11日走弱，截至發稿，金風科技跌8.80%，鈞達股份跌5.34%，亞太衛星跌2.21%，航天控股跌1.90%。

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