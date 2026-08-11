白海豚移入安徽 未來3天中國多省暴雨大風

颱風白海豚及強勁西風影響下，今天早上中國中央氣象台同時發布暴雨橙色預警、強對流天氣藍色預警和颱風藍色預警，未來3天從沿海的浙江、江蘇到內陸的內蒙古、山西都有暴雨甚至特大暴雨。

中國官媒央視新聞報導，白海豚的中心11日5時位於安徽安慶市境內，外圍最大風力有8級，預計將以每小時15至20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

中央氣象台預計，未來3天，受颱風白海豚和西風槽共同影響，浙江東部、江蘇西部和南部、安徽、湖北、湖南北部、河南、山東西部、河北中南部、山西東南部、北京中南部、內蒙古中西部等地有暴雨或大暴雨，局地有特大暴雨，部分地區並伴有雷暴大風等強對流天氣。

在大風方面，預計11日8時至12日8時，內蒙古中東部、西北地區東部、東北地區西部、黃淮中部、江漢中部、江淮中東部、江南東北部、西南地區東部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，最大風力可達11級以上，局地不排除出現龍捲風的可能性。

北京市昨天已經發布今年汛期第2個暴雨橙色預警信號，其中大興、通州等7區升級到最高級的暴雨紅色預警信號。

市氣象台預計，北京本次累計降雨量將達到暴雨，其中，南部、西部和北部山區將達到大暴雨，房山、大興、通州、門頭溝部分地區將達到特大暴雨。