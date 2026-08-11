大陸軍事衛星「中星4B」發射失敗 中國航天今年第4次失利

據新華社報導，10日20時02分，中國在海南文昌航天發射場使用長征七號改運載火箭發射「中星4B」衛星，火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。

香港星島日報指出，中國長征七號改運載火箭在升空約85秒後發生爆炸，此次任務搭載的「中星4B」軍事通信衛星未能進入預定軌道，是這款火箭繼2020年後再次遭遇發射失敗，同時也是中國航天今年以來的第四次失利。

路透報導，哈佛大學和史密森學會天體物理中心的天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell）表示，發射影片顯示，火箭在相對較低的高度和速度下完全解體，代表有效載荷和碎片均未進入預定軌道。

公開資料顯示，長征七號改運載火箭‌曾發生過兩次發射失敗‌，前一次是2020年3月16日21時34分，中國在文昌航天發射場組織實施長征七號改中型運載火箭首次飛行任務，火箭升空後約168秒後，主要在火箭一、二級分離前後出現異常，發射任務失利。

中國航天2026年公開確認的前三次發射任務失敗分別為：

1月17日零時55分，中國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭發射實踐三十二號衛星，火箭飛行異常，發射任務失利；

1月17日12時08分，谷神星二號民營商業運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，火箭飛行異常，首次飛行試驗任務失利；

4月3日12時17分，天龍三號遙一民營商業運載火箭在東風商業航天創新試驗區點火升空，火箭飛行異常，飛行試驗任務失利。