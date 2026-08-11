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劉德華獲頒香港浸會大學榮譽博士學位

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港浸會大學10日授予港星劉德華榮譽博士學位，以表揚其傑出專業成就及對社會的卓越貢獻。圖／取自浸會大學
香港浸會大學10日授予港星劉德華榮譽博士學位，以表揚其傑出專業成就及對社會的卓越貢獻。圖／取自浸會大學

香港浸會大學（浸大）10日舉行榮譽博士學位頒授典禮，頒發榮譽文學博士學位予港星劉德華，以表揚其傑出專業成就及對社會的卓越貢獻。

浸大新聞稿稱，劉德華是為人熟知的娛樂巨星。他的故事也是一段白手起家的傳奇——一名土生土長的香港小子，憑藉努力闖出一片天，印證了這座城市能夠為有志有能之士提供無限機遇。劉德華的演藝生涯始於1981年考入電視台的藝員訓練班，年僅20歲即首度領銜主演電視劇，一炮而紅。

浸大表示，劉德華的歌唱事業同樣於1980年代初騰飛，至今已發行超過100張粵語和國語專輯，總銷量逾4,800萬張。他更於2000年創下「獲得最多獎項的粵語流行男歌手」的金氏世界紀錄，至今共獲得近500項音樂獎項。他的歌聲不僅傳遍中國大陸，更響徹全球華人世界。

電影方面，劉德華演出的電影超過160部，展現出廣寬的戲路與卓越的才華。他曾三度獲得香港電影金像獎最佳男主角，兩度榮膺金馬獎最佳男主角。他在1991年成立製作公司，以獨特的香港視角審視電影，並為無數本地創作人才提供機會。

浸大稱讚劉德華不單透過電影業回饋社會，更藉著慈善基金會廣施善行，包括慷慨捐助自然災害救援及中國大陸貧困地區兒童的教育、參與籌款活動，並特別關注殘疾人士。

新聞稿指出，「在這個充滿不確定性的人工智能時代，有一件事似乎可以肯定：人工智能永遠無法『成為』劉博士，因為它無法取代他的人性、他的才華，以及他透過藝術與華人社群編織的情感紐帶。」

頒授典禮由浸大校董會暨諮議會主席黃英豪主禮。出席典禮的嘉賓包括浸大校董會暨諮議會副主席查毅超、校董會暨諮議會司庫林子傑，以及校長衞炳江。

在典禮後，劉德華還與逾700名浸大學生及教職員交流。對話環節還與著名電影製作人、2023年浸大榮譽文學博士許鞍華一同參與，分享兩人多年來合作無間的電影作品，並暢談事業發展的心路歷程和人生閱歷。

在頒授典禮後，劉德華還與逾700名浸大學生及教職員交流。圖／取自浸會大學
在頒授典禮後，劉德華還與逾700名浸大學生及教職員交流。圖／取自浸會大學

劉德華 香港 大學

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