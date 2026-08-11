升空不足90秒突爆炸 長征七號改運載火箭發射失敗

第38屆大眾電影百花獎頒獎典禮10日晚間在北京舉行，本屆八大獎項全部由101名觀眾評委現場投票，當場產生結果。女星衛詩雅憑藉「破·地獄」獲得最佳女主角獎，也是首位獲得該獎項的香港演員；男星易烊千璽則以「小小的我」中對腦癱青年劉春和的演繹，獲得最佳男主角獎，成為最年輕的金雞百花雙料最佳男主角。

2026-08-11 14:26