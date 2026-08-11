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升空不足90秒突爆炸 長征七號改運載火箭發射失敗

中央社／ 北京11日綜合外電報導
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 中新社
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 中新社

海南文昌航天發射場昨晚使用長征七號改運載火箭發射中星4B衛星，升空後飛行異常，發射任務失敗，具體原因正在進一步分析排查。

綜合香港01和新華社報導，10日晚間8時2分，長征七號改運載火箭於升空後不足90秒，於一、二級分離前突在空中爆炸成一團火球。

中國國家航天局尚未立即回應置評請求。

根據路透社，哈佛－史密森尼天體物理中心（Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian）天文學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，發射影片顯示，火箭在相對較低的高度和速度下完全解體，意味著載荷和火箭殘骸都未進入軌道。

這是長征七號改自2020年3月首飛失敗以來，時隔多年再次遭遇發射失利。當時火箭在飛行途中發生故障，導致任務失敗。

爆炸 火箭 衛星

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