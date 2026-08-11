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颱風「白海豚」挾暴雨 上海變海上
颱風「白海豚」九日兩度登陸浙江後，為大陸華東地區帶來狂風暴雨。上海徐家匯、浦東等區均打破七十五年單日最強降水量紀錄，暴雨將上海下成了「海上」。上海兩機場昨日仍有近千架航班停飛；台商聚集的江蘇省昆山市昨上午也升級發布暴雨紅色預警信號。大陸官方今日繼續對華東、華中地區發布暴雨橙色預警與地質災害風險，並示警殘餘環流北上可能也將為華北帶來極端強降雨。
「白海豚」為上海帶來暴雨，從九日上午五時至十日下午五時，徐匯、浦東、金山、閔行、青埔等區降水量均超過四百毫米，徐家匯降水量更逼近五百毫米，達到四九四點六毫米，包括徐家匯、浦東、青浦等區降水量均破一九五一年以來的單日最大降水紀錄。
據上海防汛指揮部監測，浦東、徐匯、黃浦、長寧等區共有一八○多處積水點，上海知名武康大樓周邊亦積水半個輪胎高。颱風期間，上海全市轉移安置危險區域人員超過廿一萬人。
此次受白海豚影響的大陸機場預料達四十四座。其中，上海浦東機場和虹橋機場昨日仍有近四成航班調減取消，兩場計畫取消進出港航班九四三架次，其中，浦東機場取消六四二架次、虹橋機場取消三○一架次。
昨日是江蘇影響最劇時段，最大降雨量七十到一二○毫米，包括台商聚集的昆山市在內，張家港市、常熟市等六地昨相繼升級發布暴雨紅色預警，預料時雨量突破一百毫米以上，蘇州、無錫、常州同步發布洪水預警。預計「白海豚」將持續向西北方向移動。北京昨提前發布暴雨橙色預警信號，預計今日傍晚至十三日將有暴雨到大暴雨。
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