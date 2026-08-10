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家長陪考也能放假？陸人大代表建議「帶薪陪考假」 官方這樣回

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸浙江台州路橋區3名人大代表近日建議，為家長設立子女升學考試「帶薪陪考假」。圖／取自財新周刊
大陸浙江台州路橋區3名人大代表近日建議，為家長設立子女升學考試「帶薪陪考假」。圖／取自財新周刊

大陸浙江台州路橋區3名人大代表近日建議，為家長設立子女升學考試「帶薪陪考假」，其中小升初（小學升國中）2天、中考（國中升高中考試）3天、高考（大學入學考試）5天。當地人力資源和社會保障局（人社局）回應，目前相關法規尚未將「陪考假」列為法定休假，但將鼓勵有條件的大型企業及事業單位率先試行。

據澎湃新聞10日報導，浙江台州市路橋區政府網站近日公布消息，針對3名區人大代表提出的「關於設立企事業單位職工子女升學考試帶薪陪考假的建議」，路橋區人社局已作出答覆。

3名人大代表提出，小升初、中考、高考是學生成長的重要節點，也是家庭的重要關切。目前當地企業及事業單位員工普遍面臨「陪考難」困境，請假陪考可能面臨薪資被扣、績效受影響，甚至影響職涯發展；若不陪考，又難以兼顧孩子考前準備、考場接送及情緒疏導。

建議指出，有70%家長因工作原因無法全程陪伴，因此建議設立子女升學考試帶薪陪考假。子女參加小升初、中考及高考時，父母一方可申請帶薪陪考假，其中小升初2天、中考3天、高考5天，高考假期包含考前準備1天。

代表並建議，休假期間薪資、獎金等福利待遇不受影響，雇主也不得以此影響員工考核、評優或升遷。大型企業及事業單位可率先推行，中小企業則可視經營情況，採取陪考補貼、遠距辦公等彈性方式。

路橋區人社局回應，目前《中華人民共和國勞動法》及《職工帶薪年休假條例》等相關法規，尚未將「陪考假」納入法定休假範圍。員工依法享有的休假包括法定節假日、帶薪年休假、婚假、產假等。

人社局指出，目前員工若確有陪考需求，鼓勵企業優先透過申請帶薪年休假、調休或補休等方式解決。浙江省人力社保廳等4部門今年1月也聯合發布通知，鼓勵雇主在中小學生春秋假、寒暑假期間，對有未成年子女照護需求的員工優先安排調休、補休或年休假。

對於是否將「帶薪陪考假」設為獨立法定假期，路橋區人社局表示，將向上級部門反映，待中央及省、市有明確政策後再配合落實。

此外，路橋區人社局表示，將聯合區總工會，引導及鼓勵有條件的大型企業及事業單位率先試行帶薪陪考假制度；中小企業則可依自身經營情況，採取陪考補貼、彈性調休、遠距辦公等方式，支持員工陪考需求。

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