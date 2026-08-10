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香港天氣持續酷熱 部分地區氣溫攝氏39.1度
受到颱風「白海豚」外部下沉氣流影響，香港天氣近日持續酷熱，今天個別地區氣溫高達39.1度，有關部門呼籲市民做好防暑措施，並要求僱主為僱員做好防熱準備。
根據天文台的公布，截至下午2時50分，本地大部分地區的氣溫超過35度，其中新界上水最高，為39.1度。
天文台預測，香港天氣明天仍將持續極度酷熱，直到本週後期才有驟雨出現，高溫天氣略為緩解。
天文台呼籲市民留意身體狀況，多補充水分及做足防暑措施，尤其避免戶外劇烈運動。
天文台昨天在上水記錄到39.8度，是該台於1980年在上水設置氣象部以來的最高紀錄；在同一天，天文台總部記錄到36.9度，是總部142年來記錄到的最高氣溫紀錄。
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