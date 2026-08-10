貼假睫毛後眼睛刺痛 大陸睫毛膠逾8成驗出禁用致癌物

大陸假睫毛、美睫市場快速成長，但睫毛膠安全問題引發關注。央視近日引述上海市消保委抽檢結果指，大陸市面上28款熱門睫毛膠中，超過8成樣品驗出甲醛、氫醌等大陸化妝品禁用物質，其中20款檢出一類致癌物甲醛、24款檢出氫醌，部分樣品氫醌含量更超標1,000倍。

據央視新聞報導，上海市消保委近期針對市面28款熱銷睫毛膠進行專項檢測。結果顯示，20款樣品檢出甲醛、9款檢出甲苯，另有24款檢出化妝品明令禁用的美白劑氫醌，部分樣品氫醌超標幅度高達1,000倍。

此外，22款樣品檢出甲基丙烯酸甲酯及氰基丙烯酸酯。報導指，這兩類物質也是工業黏合劑「502膠」常見核心原料。

報導提到，不少消費者在貼假睫毛或嫁接睫毛後，會出現眼睛刺痛、搔癢、灼熱、流淚等不適。有消費者表示，過去一直以為是自己眼皮敏感，沒有想到問題可能出在睫毛膠。

眼科專家解釋，這類不適絕非體質問題，而是膠水中有害物質造成的化學損傷。角膜如同眼球的玻璃屏障，一旦被有害物質受到侵蝕，會直接損害視力，嚴重時甚至可能引發角膜潰瘍或穿孔。

報導指出，上海市內某本地生活電商平台的美甲美睫商家已超過1萬家，年消費人次接近2,000萬。在18歲至45歲核心消費族群中，約65%女性每月會使用假睫毛或接受睫毛嫁接。

報導也發現，部分線下美睫門店存在「越辣越牢固」的觀念，認為膠水氣味越刺鼻、越容易刺激眼睛，黏著力反而越強。部分門店人員甚至無法說明所使用膠水的品牌、產地或備案資訊。

報導稱，部分門店使用的膠水來源不明，也有連鎖店由總部統一供貨，但店員同樣無法提供產品具體資訊。對於消費者使用後出現紅腫或過敏，部分門店也沒有明確處理流程，僅建議顧客自行就醫。

央視另赴山東平度調查睫毛膠生產情況。當地被指是假睫毛及相關膠水的重要集散地。部分生產業者表示，膠水配方通常以黏著力為優先考量，氰基丙烯酸酯含量越高，黏著效果越強，但揮發氣體也更容易刺激眼睛。

山東青島尹蔻化妝品有限公司工作人員表示，只要美容院整體投訴不多，店家通常不會更換膠水。

報導提及，多家生產商直言，睫毛膠目前既不屬於化妝品，也缺乏專門管控標準，業界甚至默認膠水普遍含有甲醛。部分企業表示，遇到消費者過敏時，多以小額賠付處理。還有業者稱，一整套質檢報告及執行標準只需約600元人民幣（約台幣2,865元）即可辦妥。

上海市消保委因此呼籲，儘快建立睫毛膠相關標準及規範，補足監管缺口，從源頭阻止有害產品流入市場。