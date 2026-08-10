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颱風白海豚雨勢驚人 把上海下成了「海上」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
白海豚雨勢驚人，上海已有多地傳出淹水災情，網友表示暴雨已將上海下成了「海上」。圖／取自微博
白海豚雨勢驚人，上海已有多地傳出淹水災情，網友表示暴雨已將上海下成了「海上」。圖／取自微博

颱風「白海豚」9日在浙江沿海登陸後帶來驚人雨勢，在持續暴雨襲擊下，上海多地傳出淹水災情，不少網友更表示暴雨已將上海下成了「海上」。

上海市氣象台10日10時54分將中心城區暴雨黃色預警信號提升為暴雨橙色預警信號，預計未來12小時內，上海中心城區大部分地區6小時累積降水量將達150毫米以上，提醒上海市民強降雨可能引發城市積澇、交通擁堵等情況，務必特別加強防範極端強降雨。

澎湃新聞報導，10日10時，白海豚中心位於浙江麗水龍泉市境內，預計將以每小時15至20公里左右的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。

上海市氣象台表示，受白海豚螺旋雨帶影響，上海風雨依然明顯。10日4時至10時氣象數據統計顯示，上海全市大部分地區都出現暴雨和大暴雨，其中以金山張堰鎮123.8毫米最大。此外，陸上過半地區還出現最大7至9級陣風。

上觀新聞則引述金山區防汛指揮部的消息稱，9日20時到10日11時，金山全區各街鎮累積雨量89.5至254.9毫米，其中以高新區254.9毫米為最大。

澎湃新聞指出，來自上海市防汛指揮部辦公室的消息，截至10日中午，上海共出現道路積水39處，其中以嘉定17處最多。另有小區積水8處、地下道積水37處，前述汛情都正在處置搶排中。

白海豚威力強大，北京市氣象台指出，受白海豚登陸殘渦影響，11日傍晚至13日白天，北京將有暴雨到大暴雨，大部分地區將出現6小時累計雨量100毫米、24小時累計雨量150毫米以上的強降雨，最強降雨時段為12日凌晨至夜間。

北京市氣象台10日上午已發布暴雨橙色預警，北京全市將於11日上午啟動防汛二級應急響應，提醒市民關注臨近天氣預報，遵守防汛要求，提前採取避險措施，避開積水路段，遠離河道、低窪地帶、地質災害易發區，不進山遊玩。

新京報報導，北京市委書記尹力要求全市要立足最不利情況，做足最充分準備，築牢防汛防颱風安全屏障，確保城市平穩有序運行，切實維護人民群眾生命財產安全。

上海市氣象台提醒市民強降雨可能引發城市積澇，圖為10日上午上海和平飯店外大雨如注的景象。法新社
上海市氣象台提醒市民強降雨可能引發城市積澇，圖為10日上午上海和平飯店外大雨如注的景象。法新社

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