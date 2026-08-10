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白海豚橫掃中國帶來超強降雨 昆山升級紅色預警

中央社／ 台北10日電
受白海豚颱風影響，福建連江黃岐沿海8日海面波濤汹湧，掀起巨浪。中新社
受白海豚颱風影響，福建連江黃岐沿海8日海面波濤汹湧，掀起巨浪。中新社

颱風白海豚影響下，台商聚集的江蘇省昆山市上午已升級發布暴雨紅色預警信號。今、明兩天，浙江東部等地發生地質災害的風險高。中國官媒指，白海豚有多個不尋常的特徵，影響時程和範圍都超乎預期。

昆山市氣象台10日一早升級發布暴雨紅色預警信號。預計今天白天昆山市將出現小時雨量100毫米以上的強降水。

澎湃新聞報導，與7月中旬在華東沿海登陸的颱風巴威相比，白海豚的影響時間長，累計降水風險突出，蘇州市9日夜裡至10日有暴雨到大暴雨，最大陣風8-9級。

中國官媒央視新聞報導，今後3天，在浙江東部、河南中北部發生山洪災害的可能性很大。

報導說，相較於一般颱風，白海豚有3個不尋常的特徵。一是超遠距離奔襲登陸：登陸前的移動路徑超過6000公里，生命史是普通颱風生命史的3倍以上，創造了登陸中國颱風生成點最東的紀錄。

二是超大環流體型：雲系面積足以覆蓋整個華東地區，帶來的風雨影響範圍非常廣，先後會波及十餘省區市。

三是超強降雨能力：不僅是登陸點附近，後期在北上過程中，也會出現不亞於登陸點附近的極端強降雨。

9日傍晚，白海豚中心先後在浙江玉環、樂清沿海兩次登陸。據報導，強降雨今天將會波及山東、河南、湖北、安徽、江蘇、上海、浙江等地；明天，河北南部、河南、山東、湖北等地會成為降雨的核心區域；後天，強降雨會波及京津冀地區。

針對白海豚對浙江省造成的嚴重影響，中國國家防減救災委、應急管理部今天已啟動國家四級救災應急響應，派出救災工作組赴災區實地查看災情，指導救災救助工作。

自然資源部與中國氣象局10日早上聯合發布地質災害氣象風險預警，10日8時至11日8時，浙江大部、安徽西部和南部、雲南南部發生地質災害的風險較高（黃色預警，相當於三級）；浙江東部、安徽西部局部發生地質災害的風險高（橙色預警，相當於二級）。

白海豚颱風

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