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武漢城管與攤販爆肢體衝突 3名城管涉故意傷害遭刑拘

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
武漢警方通報，1名城管協管員巡查時因擺攤問題與2名攤販發生口角，先遭2人毆打，隨後其2名同事趕到，3名城管人員再對2名攤販進行毆打。圖／取自微博
武漢警方通報，1名城管協管員巡查時因擺攤問題與2名攤販發生口角，先遭2人毆打，隨後其2名同事趕到，3名城管人員再對2名攤販進行毆打。圖／取自微博

大陸武漢市武昌區9日晚間發生城管與攤販肢體衝突，事件今（10）日登上微博熱搜。武漢警方通報，1名城管協管員巡查時因擺攤問題與2名攤販發生口角，先遭2人毆打，隨後其2名同事趕到，3名城管人員再對2名攤販進行毆打。目前3人因涉嫌故意傷害，已遭警方依法刑事拘留。

據武漢市公安局武昌區分局10日在官方微博發布的警情通報，警方9日晚間9時35分接獲民眾報警，稱轄區一處人行天橋上有人發生肢體衝突，隨即派員趕赴現場處理。

警方調查指出，45歲金姓街道城管協管員巡查期間，與44歲黃姓女攤販及45歲任姓男攤販因擺攤問題發生口角。隨後，黃姓女子與任姓男子毆打金姓協管員，造成其臉部受傷。

之後，金姓協管員的39歲嚴姓及40歲郭姓2名同事得知消息後趕到現場，3人再對黃姓女子及任姓男子進行毆打。

警方表示，目前金姓、嚴姓及郭姓3人因涉嫌故意傷害，已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

相關事件10日上午也登上微博熱搜，「武漢通報天橋打人事件」一度位居熱搜榜前列，引發大陸網友討論。

有網友指出，網傳影片疑似僅呈現衝突後半段，而警方通報顯示，是2名攤販先毆打金姓協管員，之後3名城管人員才對2名攤販動手。另有網友稱，影片中的1名城管人員眼部可見受傷；警方通報則證實，金姓協管員臉部受傷。

事件也引發兩派意見。有網友質疑「時至今日竟然還有暴力執法」，並指出其中1名協管員甚至脫下上衣繼續動手。但也有網友表示，看完警方通報後「一點都不同情攤販」，認為既然攤販先動手，雙方都應依法處理。

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