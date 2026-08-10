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白海豚颱風來襲 上海多處積水、轉移安置21萬人

中央社／ 台北10日電
8月10日，西湖蘇堤的樹木傾倒在湖面上。當日，受今年第13號台風白海豚影響，浙江杭州城區出現施工設施受損、樹木倒伏和路面積水等情況。 中新社
8月10日，西湖蘇堤的樹木傾倒在湖面上。當日，受今年第13號台風白海豚影響，浙江杭州城區出現施工設施受損、樹木倒伏和路面積水等情況。 中新社

颱風白海豚在中國上海市造成多處積水，深度達15到30公分。白海豚早上7時位置在浙江麗水，預計往西北方向移動並逐漸減弱。

綜合陸媒報導，據中國中央氣象台消息，白海豚7時中心位置在浙江麗水龍泉市境內，強度等級為熱帶風暴，最大風力為9級，預計將以每小時20至25公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。

白海豚在上海市區造成明顯影響，已有多處出現積水。截至9日下午5時，全上海共轉移安置危險區域人員21.56萬人。

據「上海市天氣」官方微博，今天上午風雨依舊明顯，上海青浦區、嘉定區、金山區、閔行區、浦東新區發布暴雨橙色預警。此外，上海市颱風藍色預警仍在生效中。

上海市防汛指揮部辦公室和上海市氣象局10日早上聯合發布內澇積水風險提示：預計今天白天，大部地區仍將出現強降水天氣，部分區域可能會出現小於0.15公尺的短時積水，浦東、寶山、閔行、嘉定、金山、奉賢、松江、青浦等局部低洼地、交流道、易積水點可能會出現0.15至0.30公尺的一般積水風險，須注意防範。

澎湃新聞報導，受颱風白海豚登陸影響，杭深鐵路10日往杭州方向部分列車停運，滬昆高鐵往杭州、上海方向部分列車停運。

白海豚颱風

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