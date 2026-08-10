白海豚兩度登陸浙江 上海兩機場今天仍有近千航班停飛

今年第13號颱風「白海豚」昨天兩度登陸浙江，為大陸華東地區帶來狂風暴雨，大陸官方相關部門接連發布山洪災害氣象預警、暴雨預警、強對流天氣預警、中小河流洪水氣象風險預警、地質災害氣象風險預警。

上觀新聞報導，受白海豚影響，10日上海浦東機場和虹橋機場仍有近四成進出港航班調減取消。兩大機場計劃取消進出港航班943架次。其中，浦東機場取消642架次、虹橋機場取消航班301架次。

大陸中央氣象台指出，白海豚的中心9日下午5時30分前後在浙江省台州玉環市坎門街道沿海登陸，下午6時40分前後於浙江省溫州樂清市翁垟街道沿海再次登陸。10日5時，其中心位浙江省麗水市慶元縣境內，外圍最大風力仍有9級。

大陸中央氣象台預計白海豚將以每小時20至25公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。受白海豚影響，10日8時至11日8時，浙江東部和北部、上海西部、江蘇南部、安徽中南部、河南南部等地部分地區有大暴雨，浙江東部、安徽皖南山區等地局部地區有特大暴雨（250至320毫米）。

中國新聞網報導，白海豚的強勁風雨導致浙江許多樹木倒伏，部分地區雨水淹沒車輛輪胎。澎湃新聞指出，9日持續的大雨也導致上海部分地段出現積水。

大陸中央氣象台表示，台海豚登陸後，本體降水還是非常強。隨著白海豚繼續西行，未來可能在湖北境內減弱消失，但其殘餘環流會繼續北上，並與北方的降雨系統有疊加作用，預計後期在京津冀、遼寧、山東的北部地區還會出現較明顯的強降水過程。

央視新聞提醒，浙江大部分地區、安徽南部，特別是一些山區地形須防範白海豚造成的次生地質災害影響。