三星堆祭祀坑發現40周年 專家研討考古與象牙保護

一九八六年七月至九月，三星堆一、二號祭祀坑相繼發現，沉睡數千年的古蜀文明「一醒驚天下」。二○二六年，恰逢三星堆遺址祭祀坑發掘四十周年重要節點。近日，紀念三星堆遺址祭祀坑發現四十周年暨古象牙研究與保護學術研討會在廣漢舉行。

研討會緊扣三星堆綜合考古與象牙專項研究兩大主線，集結海內外頂尖考古、文物保護、古生物領域專家學者一百餘位，回溯三星堆四十年田野發掘和多學科研究歷程，圍繞三星堆古城布局、祭祀坑內涵、青銅器手工業技術、區域文明互動等議題展開研討。同時，聚焦象牙原料溯源、加工技術、儀式功能、病害保護等前沿專項課題，以跨學科視角深挖古蜀文明深層內涵，持續完善古象牙研究保護體系，進一步提升古蜀文明的國際傳播力與全球學術話語權。

在「考古發現與研究」分論壇，專家學者圍繞三星堆城市古城格局及水資源管理體系復原研究、三星堆祭祀坑年代關係與祭祀坑性質再認識、三星堆手工業體系技術特徵再闡釋、三星堆跨區域資源交流與多元文化互動新視野等方向產出多項標誌性學術新觀點。同時，會議同步探討了三星堆近五年新祭祀坑研究綜述，展望三星堆與古蜀文明後續研究動向。

而在「古象牙研究與保護」分論壇，專家學者圍繞古象牙埋藏、保存機理科學闡釋、古象牙脫水加固技術創新性實踐、古象牙加工工藝分析與祭祀內涵探究、象牙溯源及古象棲息與遷徙環境研究等專業課題形成系列具有參考價值、可推廣的保護研究成果。

本次研討會以祭祀坑發掘四十周年為重要契機，融合田野考古、文物保護、動物考古、古生物、全球文明比較的多學科視野，彙聚全球學術力量，充分展示三星堆城址、祭祀體系、區域文化交流的最新研究成果和學術動態，且進一步深化了對飽水糟朽象牙系統性保護的實踐探索，為完整闡釋東西方上古青銅文明交流互鑒、中華文明多元一體提供多層次、多維度有力實證。