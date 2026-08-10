江澤民百歲冥誕 元老出席受矚

中共已故前總書記江澤民百歲冥誕將至，此前港媒披露，中共八月將以頂級規格紀念，大陸旅美時政評論員蔡慎坤進一步指，中共將於八月十七日在人民大會堂舉辦「江澤民誕辰一百周年紀念大會」，中共總書記習近平將發表談話，屆時所有在任及卸任正國級常委將出席並對外公布名單，久未公開露面的前總書記胡錦濤、前中紀委書記王岐山是否出席備受關注。

江澤民於一九二六年八月十七日出生，二○二二年十一月逝世。今年稍早，香港明報指陸八月將以頂級規格紀念江澤民百年誕辰。報導指，江被視為中共第三代領導集體核心，逝世喪禮規格比照鄧小平。

蔡慎坤七日在Ｘ發文稱「大戲即將登場」，北戴河休假後，十七日北京將在人民大會堂舉辦江澤民誕辰一百周年紀念大會，規格與鄧小平一百周年誕辰紀念大會一致，習近平將發表談話，在京黨政軍群各部門高層，各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士代表等六千多人出席。

他形容這次大會如政治風向標，按慣例胡錦濤必須露面，外界或將看到這位久未公開露面的前領導人真實狀況，王岐山是否允許露面也是看點。

由於近期中共元老的人馬接連遭清洗，例如曾任前總理溫家寶秘書的水利部前副部長田學斌遭開除黨籍和公職，這次大會元老出席情況受矚。