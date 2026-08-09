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颱風白海豚登陸大陸浙江 最大風力14級

中央社／ 台北9日電

中國官媒央視網報導，颱風白海豚今天傍晚已在浙江省台州玉環市登陸，登陸時中心附近最大風力達14級。

央視網引述中國中央氣象台消息報導，白海豚下午5時30分前後在浙江台州玉環市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達14級。因應颱風白海豚來襲，浙江、福建、上海等省區已預先撤離危險地區民眾，其中福建全省截至昨天傍晚6時已撤離9.89萬人，浙江台州也已撤離近8萬人，上海則撤離逾3萬人。

此外，多地鐵路及航空班次大量取消。上鐵集團宣布，9至11日針對滬昆高鐵、杭溫高鐵、杭台高鐵、杭深鐵路等多條路線部分區段、時段採取臨時停運措施，並將視颱風路徑、風速及雨量動態調整。

航空方面，今天至12日預計共有44座機場受影響，其中寧波、台州、麗水、溫州及舟山5座機場今天航班全部取消。

上海浦東及虹橋機場今天則有近6成進出港航班調減或取消，共計取消1384架次，其中浦東機場871架次、虹橋機場513架次。寧波機場則自昨天晚間11時30分起停止航班運行，今天全天停飛。

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