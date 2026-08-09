颱風白海豚影響 香港氣溫39.8度破歷史紀錄

受颱風白海豚下沉氣流影響，香港上水自動氣象站今日錄得攝氏39.8度高溫，為1980年代香港設置氣象站以來，在香港境內錄得的最高紀錄。香港天文台預計高溫天氣將持續至11日。

綜合港媒星島日報、香港01報導，香港天文台今天上午表示，颱風白海豚的外圍下沉氣流帶來普遍晴朗及極端酷熱天氣。下午1時15分，天文台尖沙咀總部錄得36.7度，打破2017年8月錄得的36.6度。在其後5分鐘內，氣溫再創新高，達36.8度。

上水自動氣象站下午3時20分更錄得39.8度，天文台表示，是自1980年代香港設置自動氣象站以來，在香港境內錄得的最高紀錄。

香港天文台今早11時45分發出特別天氣提示，指隨著白海豚移向浙江一帶並移入內陸，其外圍下沉氣流會在今日至11日持續為香港帶來極端酷熱的天氣，部分地區氣溫達37度或以上，預計本週中期高溫天氣持續。