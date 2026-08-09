香港預計9月發表首份五年規劃 兩成受訪青年稱不知

香港行政長官李家超今天表示，港府預計於9月發表香港首個五年規劃；香港政黨新思維公布一項有關青年對五年規劃意見的調查顯示，約兩成受訪者稱完全沒聽過這項規劃。

綜合官方香港電台、明報等港媒今天報導，李家超出席香港首個五年規劃及施政報告地區諮詢會後對媒體表示，五年規劃的諮詢日前結束，港人踴躍提供了意見，很多內容反映了市民對香港的未來有信心，關注範疇涵蓋民生福祉、經濟、科技及北部都會區發展，有助港府決定政策優次與資源分配。

李家超指出，港人普遍認同香港編制首個五年規劃，自6月相繼展開香港五年規劃及新的施政報告公眾諮詢以來，港府已舉辦超過90場諮詢會，收到約1萬3800份與五年規劃相關的意見，與施政報告有關的意見則約8500份。

李家超說，港府目標於今年第3季、即9月內，先發表香港首個五年規劃，並希望盡快發表施政報告，兩者發表的日期盡量拉近。

另據報導，香港政黨新思維今天公布有關青年對五年規劃意見的調查結果顯示，香港青年對五年規劃的討論參與度偏低，有7成受訪者指「聽過，但不了解具體內容」，約兩成受訪者表示「完全沒有聽過」，「完全理解其內容」的受訪者則僅不足一成。

調查於7月14至27日進行，以自願填寫線上問卷形式訪問了315名35歲以下的青年。