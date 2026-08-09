氣候變遷下 中國東北從避暑之地淪為高溫高濕重災區

一向以適合避暑見稱的中國東北地區今夏搖身變成高溫高濕重災區，港媒引述專家說，北方天氣轉向濕熱並非偶然波動，而是全球變暖等因素下的長期趨勢，中國東北得天獨厚的天然避暑優勢可能將消退。

香港星島日報今天刊發專文作了上述表示。文章說，中國東北今年夏天罕見的濕熱也在網上受到熱議，網友直呼大開眼界「萬萬沒想到瀋陽的三伏天能熱過海口，連續一週35℃」「哈爾濱就像一個巨大的電鍋，又熱又悶還潮濕」「座標長春，終於懂南方人的痛了」，還有人調侃「好想去廣東避暑啊」。

文章說，中國近期的天氣上演了「魔幻的南北反差」，7月30日至8月4日，華南兩廣地區受季風雨帶覆蓋，迎來難得清涼，廣州最高溫不超30℃，最低低於25℃；即使常年炎熱的海口也僅30℃出頭，比瀋陽還涼快。

對於東北的反常酷暑，氣象專家說，大陸高壓東移，加上西太平洋副熱帶高壓北抬，大量暖濕氣流湧入，給東北扣上了一頂「熱穹頂」。

值得注意的是，往年東北入夜即涼，今年卻頻繁出現「熱帶夜」，夜間氣溫屢屢突破25℃。7月底開始，瀋陽多日最高溫飆至35℃以上，平均濕度高達80%，夜間最低溫也衝到28℃，刷新70多年氣象紀錄。

這場罕見的濕熱也同時改變了東北人的夏日生活習慣。以往習慣自然納涼、不喜空調的年長者今年也都紛紛開冷氣降溫。與此同時，多地空調銷量大升，沒有冷氣的公共場所備受詬病。

文章引述氣象專家說，中國北方天氣轉向濕熱並非偶然波動，而是長期氣候趨勢。全球變暖、環流異常疊加城市熱島效應，傳統「北旱南澇」正在改寫。北方高溫高濕複合型災害風險同步上升，防暑防汛可能需向南方看齊。這也意味著東北得天獨厚的天然避暑優勢可能將消退，當地人恐怕也得學習南方人「喝涼茶祛濕熱」了。