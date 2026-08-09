加速奔向大陸 颱風白海豚即將登陸浙江

颱風「白海豚」前進速度加快，浙江省氣象台指出，白海豚正以每小時20公里左右的速度向偏西方向移動，逐漸向浙江沿海靠近，預計傍晚前後就會在浙江玉環到溫嶺一帶沿海登陸。

大陸中央氣象台9日6時的預報稱，預計白海豚9日晚上至10日凌晨在浙江舟山到福建福鼎一帶沿海登陸。不過9日15時，白海豚已經來到距離浙江省溫州市偏東方向約110公里的東海南部海面上。

浙江《潮新聞》表示，由於白海豚將正面襲擊、貫穿浙江，風雨範圍廣、影響時間長，浙江各部門務必全力做好颱風災害防禦。

浙江省委書記王浩9日上午分別督導檢查沿海及重點山區縣（市、區）防颱工作，要求各地堅決打贏打好防禦颱風白海豚這場大仗硬仗。

央視新聞報導，受白海豚影響，杭州機場9日已有388航班取消，取消航班主要集中在12時以後時段。