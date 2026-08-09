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白海豚逼近 陸網友驚呼：這次是真的颱風！

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
隨著颱風「白海豚」逼近大陸沿海地區，浙江大陳島全域風力超過12級，甲午岩沿岸海域風浪強勁、巨浪翻湧。圖／截自中國天氣網微博影片
隨著颱風「白海豚」逼近大陸沿海地區，浙江大陳島全域風力超過12級，甲午岩沿岸海域風浪強勁、巨浪翻湧。圖／截自中國天氣網微博影片

颱風「白海豚」逼近大陸東南沿海，中央氣象台9日升級發布颱風紅色預警，浙江局部地區雨量恐飆破500毫米。隨著風雨影響加劇，大陸東南沿海網友陸續分享當地情況，有浙江網友直呼「這次是真颱風」，紹興柯橋網友更稱風雨「破壞力加倍」，一整晚沒睡好；上海網友則表示，感覺「狂風暴雨，天都下破了」。

綜合央視新聞、新華社報導，大陸中央氣象台9日上午10時發布颱風紅色預警指出，今年第13號颱風白海豚當時位於浙江溫州偏東約215公里的東海南部海面，中心附近最大風力14級、每秒45公尺，中心最低氣壓950百帕。預計白海豚將以每小時20至25公里速度向偏西方向移動，9日傍晚至10日凌晨將在浙江舟山至福建福鼎一帶沿海登陸，最大可能在浙江三門至福建福鼎一帶沿海登陸。

中國天氣網指，大陸颱風預警分藍、黃、橙、紅四級，紅色為最高級別；沿海或陸地平均風力達12級以上、陣風14級以上即發布紅色預警。預警期間民眾最好不要外出，山區則須防範強降雨引發洪水、泥石流及山體滑坡。

降雨方面，中央氣象台預測，9日14時至10日14時，浙江、上海、福建北部等地有大到暴雨，浙江中東部局地特大暴雨，雨量達250至500毫米。風力方面，東海大部、杭州灣、浙江沿海及長江口將有9至12級大風，陣風13至14級，白海豚中心附近海域陣風可達15至16級。

大陸中央氣象台首席預報員周冠博表示，白海豚生成於日界線附近，已經歷近5,000公里，可能成為有氣象記錄以來首個在日界線附近生成、並以熱帶風暴級以上強度登陸大陸的颱風。此外，白海豚快速增強並維持強颱風及以上級別超過9天，環流直徑超過1,300公里。

另兩名中央氣象台首席預報員許映龍、馬學款指，白海豚移動速度偏慢，引導氣流較弱，預示降水持續時間將拉長；颱風登陸期間，沿海地區需留意風、雨、潮疊加影響。12日後，白海豚殘餘環流可能與中緯度天氣系統結合，為華北地區帶來較強降水，山東及京津冀部分地區需關注強降雨。

隨著白海豚逼近，浙江、福建及上海等地網友也在微博分享當地風雨情況。有浙江網友表示，颱風尚未登陸便已感受到強烈風雨；杭州網友稱外面風聲很大。紹興柯橋網友則表示，與上次颱風「巴威」相比，這次風雨更大、破壞力更強；福建福州網友稱當地風勢已明顯增強；上海網友則形容當地出現狂風暴雨，「天都下破了」，「怎麼剛走一個又來一個」。

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