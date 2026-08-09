白海豚逼近大陸 上海兩大機場今天逾1300航班取消

受颱風「白海豚」影響，今明兩天計畫前往大陸華東地區的旅客需留意航班訊息。澎湃新聞指出，上海浦東機場及虹橋機場9日近六成進出港航班調減取消，兩機場計劃取消進出港航班達1,384架次，其中，浦東機場取消871架次、虹橋機場取消航班513架次。

大陸中央氣象台指出，白海豚9日10時位於浙江省溫州市偏東方向約215公里的東海南部海面上，將以每小時20-25公里的速度向偏西方向移動，強度變化不大，預計9日晚間至10日早晨在浙江舟山至福建福鼎沿海登陸。

除上海兩大機場9日已有近六成進出港航班取消，浙江衛視報導，9日，杭州機場已有約270架次進出港航班宣布取消，主要集中在中午12時以後時段。

除空中交通受到衝擊，上鐵集團公告，計劃對8月9日至10日滬昆高鐵、杭溫高鐵、杭臺高鐵（含溫玉段）、杭衢高鐵、金建高鐵蘭建段、杭昌高鐵、杭深鐵路、金溫鐵路、金台鐵路，8月10日至11日合九鐵路、銅九鐵路、廬銅鐵路等部分區段部分時段途經列車，採取臨時停運措施。

港口方面，上海洋山港各貨櫃碼頭8日6時起已暫停空箱進提箱作業，8日8時起暫停重箱進提箱作業。目前，洋山港100餘台岸橋全部抬起吊臂、降低風阻，各碼頭落實無船、無車、無人封閉管控模式。