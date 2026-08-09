颱風「白海豚」逼近 浙江東部沿海將有特大暴雨

根據大陸中央氣象台9日6時發布的颱風預警，今年第13號颱風「白海豚」，將於9日晚上至10日早晨在浙江舟山到福建福鼎一帶沿海登陸，浙江東部沿海部分地區將有特大暴雨（250-440毫米）。

大陸中央氣象台指出，白海豚9日5時位於浙江省溫州市偏東方向大約305公里的東海南部海面上，將以每小時15-20公里的速度向西偏北方向移動，強度維持或略有減弱。白海豚登陸後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

受白海豚影響，9日8時至10日8時，台灣以東洋面、杭州灣、浙江沿海、長江口將有9-12級大風、陣風11-14級，白海豚中心經過的附近海域風力有13-14級，陣風15-16級。另，江蘇東南部、安徽東南部、上海大部分地區、浙江大部分地區等地有大暴雨，浙江東部沿海部分地區有特大暴雨（250-440毫米）。

浙江日報指出，從衛星雲圖看，白海豚體型龐大，是個巨型颱風，環流直徑超1,000公里，颱風眼變得模糊。浙江省氣象台首席預報員賈燕指出，現在眼區不是很明顯，是乾冷空氣的捲入導致颱風眼區閉塞。隨著颱風逐漸向陸地靠近，受到近岸較低的海溫以及大陸摩擦的影響後，強度往上發展的空間不大。

賈燕表示，由於水汽和熱力條件相對更好，白海豚的短時降水效率將比「巴威」颱風更高。此外，白海豚移動速度較慢，登陸後貫穿浙江的時間預計接近24小時，比巴威的11小時更長，因此白海豚對浙江降雨的影響時間更長，導致累積雨量更大，整體降水影響和次生災害風險更大。

賈燕提醒，目前白海豚的引導氣流不明確，受副熱帶高壓斷裂、附近熱帶系統（如今年第15號颱風「燦鴻」）以及北側冷空氣系統的多重影響，路徑變數比巴威大得多，路徑預報難度更高。

浙江省氣象台預估，受白海豚影響，浙江強降雨時段主要在8日夜裡至10日，浙江全省大部分地區都有大雨暴雨，其中台州、寧波、溫州北部、麗水東部、金華東部、紹興東部等地局部地區有特大暴雨；11日浙西和沿海地區部分仍有大到暴雨，局部地區大暴雨。