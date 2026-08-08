颱風白海豚逼近…浙江4口之家執意觀浪 9歲童遭大浪捲走

颱風白海豚預計明晚登陸中國浙江、福建沿海。綜合陸港媒報導，白海豚登陸前，浙江溫嶺石塘鎮有個4口之家無視警告，執意在海邊觀浪，結果其中一名9歲男童被大浪捲走。

綜合搜狐網、星島日報網報導，多個中國社群媒體今天傳出的影片顯示，溫嶺石塘鎮據信為一家人的兩大兩小民眾在海邊觀浪，4人企圖通過海堤返回安全之處時，並未等待大浪通過後再穿越，結果才走到海堤約1/3處就被大浪擊中，4人站立不穩倒地；大浪消退後，只見3人在海堤爬起，年約9歲的男童則不知去向。

據報導，相關影片在中國網上迅速傳開，但網友指許多平台已予以刪除下架。

網友批評涉事民眾冒險觀浪造成悲劇。據報導，石塘鎮政府工作人員證實這起事件，並稱仍在搜尋被浪捲走失蹤的9歲男童。

中國中央氣象台今天發布颱風預警稱，颱風白海豚將以每小時10至15公里的速度向西偏北方向移動，預計於9日晚間至10日清晨在浙江舟山到福建福鼎一帶沿海登陸。

預警指出，8日8時至9日8時，黃海南部、長江口、杭州灣、東海大部分地區及釣魚台附近海域、巴士海峽、江蘇沿海、上海沿海、浙江沿海、福建東北部沿海有6至8級大風、陣風9至10級；其中東海大部分地區及釣魚台附近海域、浙江沿海將有9至12級大風、陣風11至14級。颱風白海豚中心經過的附近海域風力達13至15級，陣風15至17級。