白海豚登陸路徑仍有變數 福建沿海40條航線已停航

大陸氣象部門關注颱風「白海豚」動向，並指其從7月27日以來，經過長途跋涉、多次眼牆置換和強度變化，正在朝大陸沿海靠近。8日上午9時，白海豚位於大陸浙江溫州市偏東方向大約520公里的東海南部海面上，目前預計9日晚至10日早晨在浙江舟山到福建福鼎一帶沿海登陸。

據央視新聞，大陸浙江舟山將防颱風應急響應提升至二級，岱山縣東沙鎮海邊風浪較大，浪高時可達10米左右。另外，舟山4000多艘漁船已全部到港避風、72條客運渡線全部停航。

另一方面，從福建海事局了解到，為防禦白海豚颱風，截至8日12時，福建沿海共有40條客渡運航線停運、76艘客渡船停航。福建沿海全部115個水上施工作業項目停工，撤離290艘施工作業船舶。

京報網稱，颱風登陸後的路徑預報仍有分歧，預計主要有2種可能，首先是登陸後直接轉向西北偏北方向，颱風殘餘環流可能合併到華北冷渦系統，在華北一帶維持2-3天。受其影響，12-15日大陸京津冀地區將出現持續性強降水，預計北京地區可能有暴雨到大暴雨，部分地區有特大暴雨。

另外，第二種路徑是颱風登陸後向偏西方向移動減弱。預計12-15日北京地區受西風槽影響，有中到大雨、局地暴雨。