重慶山崩事故 帶出「網格員」中國基層治理機制

重慶彭水縣7月17日發生山崩，1名「網格員」龔寶冬在事故中失聯後被證明身亡，引起各界對「網格員」這個中國基層治理機制的好奇。據中國媒體報導，網格員是用工業化方法來實現精細化服務的治理模式，將整個中國切割成400萬個網格，並交由450萬名網格員負責管理的機制。

中媒「觀察者網」報導，網格化治理是一套從頂層設計到末端執行的完整治理體系，本質是用工業化的思維解決社會治理問題，把籠統的「基層治理」拆成標準化的工序，每個環節有規範、有追溯、有考核。

2004年北京市東城區做了一個當時不起眼、但後來改變整個中國基層治理格局的事，把整個東城區25.38平方公里轄區，劃分成1652個網格單元，每個網格大約1萬餘平方公尺，配一個「城市管理監督員」，這個人的任務就是每天在網格裡巡查，發現問題用專門配發的「城管通」手持終端拍照上報。這就是中國網格化管理的起點。

據調查，實行網格化管理後，城市管理問題的發現率從原來的30%提高到90%以上，處理時間從平均一週縮短到不到1天。

這引起了中共中央的關注。2013年，18屆三中全會明確提出「以網格化管理、社會化服務為方向，健全基層綜合服務管理平台」，這意味著，網格化從一個地方試驗，升格成了中國國家層面的頂層設計。

從那以後，網格化治理開始在中國全國範圍內迅速推廣。到2020年，全中國幾乎所有城市社區和大部分農村都建了網格體系。

城市社區一般按300到500戶、或800到1000人左右為一個單元；農村通常以自然村或村民小組為基本單元。根據相關資料，全中國共劃分了約400萬個網格，配備超過450萬名網格員。

劃好網格還不夠，還要編碼。每個網格有唯一編號，按「行政區劃代碼＋網格序號」生成，透過這個編號，能精確知道這個網格屬於哪個省、哪個市、哪個區、哪個街道、哪個社區。

編號下面，要掛載這個網格裡的一切資訊：多少棟樓、每層幾戶、每戶住誰、戶主是誰、家庭成員、有沒有老人小孩或身心障礙者、有沒有出租、租客是誰；多少店家、經營什麼、有沒有消防安全風險、符不符合安全生產等。

網格員不是臨時工，他們的工作龐雜程度遠超一般人想像。按各地網格員管理手冊，日常工作主要分5大類：基礎資訊採集、矛盾糾紛排查、特殊人群服務、社會治安巡查、政策法規宣傳。

網格員這個群體的構成很多元，有專職的，比如龔寶冬，就是西南政法大學畢業，2025年5月考入社區做專職網格員。還有的是社區幹部兼任，也有退休中共黨員和志工。在農村，網格員基本就是村委幹部、村裡的黨員或者村民小組長。

從網格員的角度來說，網格化也不是完美的，它面臨著一些挑戰。首先是工作負擔過重，網格員工作量超過了承受上限。其次是待遇和發展問題，各地專職網格員的待遇差異很大，經濟發達地區月薪4000、5000人民幣（約新台幣2萬4000元）或者更高，部分欠發達地區可能只有2000至3000元。

此外，從職業發展管道來看，很多網格員是約聘制或者勞務派遣，沒有編制，晉升空間有限。這導致一些優秀的網格員流失，新招的人素質參差不齊。

還有一層挑戰是管理層面的，就是痕跡管理帶來的形式主義。檢查和考核往往以「留痕」（留下記錄）為主，這導致有些地方要求網格員每天拍大量的照片、填大量的表格。

網格員制度還有一個深層問題，隨著技術越來越發達，資料獲取越來越精細，如何在精細化治理和個人隱私之間找到平衡點，仍是一個待解決的問題。