聽新聞
0:00 / 0:00

重慶山崩事故 帶出「網格員」中國基層治理機制

中央社／ 台北8日電

重慶彭水縣7月17日發生山崩，1名「網格員」龔寶冬在事故中失聯後被證明身亡，引起各界對「網格員」這個中國基層治理機制的好奇。據中國媒體報導，網格員是用工業化方法來實現精細化服務的治理模式，將整個中國切割成400萬個網格，並交由450萬名網格員負責管理的機制。

中媒「觀察者網」報導，網格化治理是一套從頂層設計到末端執行的完整治理體系，本質是用工業化的思維解決社會治理問題，把籠統的「基層治理」拆成標準化的工序，每個環節有規範、有追溯、有考核。

2004年北京市東城區做了一個當時不起眼、但後來改變整個中國基層治理格局的事，把整個東城區25.38平方公里轄區，劃分成1652個網格單元，每個網格大約1萬餘平方公尺，配一個「城市管理監督員」，這個人的任務就是每天在網格裡巡查，發現問題用專門配發的「城管通」手持終端拍照上報。這就是中國網格化管理的起點。

據調查，實行網格化管理後，城市管理問題的發現率從原來的30%提高到90%以上，處理時間從平均一週縮短到不到1天。

這引起了中共中央的關注。2013年，18屆三中全會明確提出「以網格化管理、社會化服務為方向，健全基層綜合服務管理平台」，這意味著，網格化從一個地方試驗，升格成了中國國家層面的頂層設計。

從那以後，網格化治理開始在中國全國範圍內迅速推廣。到2020年，全中國幾乎所有城市社區和大部分農村都建了網格體系。

城市社區一般按300到500戶、或800到1000人左右為一個單元；農村通常以自然村或村民小組為基本單元。根據相關資料，全中國共劃分了約400萬個網格，配備超過450萬名網格員。

劃好網格還不夠，還要編碼。每個網格有唯一編號，按「行政區劃代碼＋網格序號」生成，透過這個編號，能精確知道這個網格屬於哪個省、哪個市、哪個區、哪個街道、哪個社區。

編號下面，要掛載這個網格裡的一切資訊：多少棟樓、每層幾戶、每戶住誰、戶主是誰、家庭成員、有沒有老人小孩或身心障礙者、有沒有出租、租客是誰；多少店家、經營什麼、有沒有消防安全風險、符不符合安全生產等。

網格員不是臨時工，他們的工作龐雜程度遠超一般人想像。按各地網格員管理手冊，日常工作主要分5大類：基礎資訊採集、矛盾糾紛排查、特殊人群服務、社會治安巡查、政策法規宣傳。

網格員這個群體的構成很多元，有專職的，比如龔寶冬，就是西南政法大學畢業，2025年5月考入社區做專職網格員。還有的是社區幹部兼任，也有退休中共黨員和志工。在農村，網格員基本就是村委幹部、村裡的黨員或者村民小組長。

從網格員的角度來說，網格化也不是完美的，它面臨著一些挑戰。首先是工作負擔過重，網格員工作量超過了承受上限。其次是待遇和發展問題，各地專職網格員的待遇差異很大，經濟發達地區月薪4000、5000人民幣（約新台幣2萬4000元）或者更高，部分欠發達地區可能只有2000至3000元。

此外，從職業發展管道來看，很多網格員是約聘制或者勞務派遣，沒有編制，晉升空間有限。這導致一些優秀的網格員流失，新招的人素質參差不齊。

還有一層挑戰是管理層面的，就是痕跡管理帶來的形式主義。檢查和考核往往以「留痕」（留下記錄）為主，這導致有些地方要求網格員每天拍大量的照片、填大量的表格。

網格員制度還有一個深層問題，隨著技術越來越發達，資料獲取越來越精細，如何在精細化治理和個人隱私之間找到平衡點，仍是一個待解決的問題。

重慶 山崩

延伸閱讀

赴陸工作多年…台師遭公安帶走拘近80天 海基會：疑與一貫道有關

高希均辭世留治理智慧 為「嘉義被看見了」寫出版者的話語錄成遺作

投資總心態崩潰？把生活費與投機錢混在一起！V大教用「雙水庫」鎖住複利

全台唯一CT車駛入高齡博覽會 張善政：不只年輕人宜居 長輩也安心定居

相關新聞

颱風白海豚逼近…浙江4口之家執意觀浪 9歲童遭大浪捲走

颱風白海豚預計明晚登陸中國浙江、福建沿海。綜合陸港媒報導，白海豚登陸前，浙江溫嶺石塘鎮有個4口之家無視警告，執意在海邊觀...

白海豚登陸路徑仍有變數 福建沿海40條航線已停航

大陸氣象部門關注颱風「白海豚」動向，並指其從7月27日以來，經過長途跋涉、多次眼牆置換和強度變化，正在朝大陸沿海靠近。8日上午9時，白海豚位於大陸浙江溫州市偏東方向大約520公里的東海南部海面上，目前預計9日晚至10日早晨在浙江舟山到福建福鼎一帶沿海登陸。

不要輕視流感！香港傳染病專家示警當前「三疫夾擊」

香港兒童傳染病專家關日華表示，目前香港受到「三疫夾擊」，包括新冠、流感及呼吸道合胞病毒（呼吸道融合病毒，RSV）影響，提醒香港人不要看輕流感。

香港宏福苑殉職消防員「黃金戰衣」公開 衣靴遇熱受損慘

宏福苑大火跨部門調查專組報告中，也公開了殉職消防員何偉豪的「黃金戰衣」及消防靴嚴重受損情況的相片。報告指，何偉豪死亡前有一段時間在未佩戴呼吸器情況下，暴露於火場及煙霧中，推斷他曾爬出窗戶逃生，但從高處墜落。

引流管殘物卡病人體內12年 退休女港醫被罰除牌1個月

香港女醫生石岳容在2011年為病人手術後，將引流管殘留物遺留在病人體內長達12年，直至2023年病人檢查才發現，她隨後被投訴。香港醫務委員7日就該宗醫療事故展開聆訊，控方指醫生有絕對責任確保引流管完全拔除，醫委會裁定石岳容專業失當罪成，判處她從普通科醫生名冊除牌1個月，不設緩刑。

網紅景區競爭 刺激設施藏隱患

中國許多網紅景區正陷入「追求官感刺激—審美疲勞—加碼更誇張項目」的經營思維，導致自然感受被破壞、安全隱患頻傳，進而波及景區營運，旅遊市場面臨十分嚴峻的挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。