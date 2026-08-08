與王虹、鄧煜同屬北大數院「白金一代」 蘇煒杰獲「統計界諾貝爾獎」

美國賓州大學華頓商學院統計與資料科學系教授蘇煒杰，近日獲頒被視為「統計界諾貝爾獎」的考普斯會長獎，蘇煒杰表示，統計學在AI時代將愈發重要，並感謝一路上感謝的師生夥伴。陸媒則強調，他與菲爾茲獎得主王虹都來自北大數院「白金一代」，並指這是時隔14年再有華人統計學家斬獲該獎項。

考普斯會長獎（COPSS Presidents' Award）每年在全球表彰一位為統計學科研作出傑出貢獻的40歲及以下學者，也被認為是國際統計學界的最高榮譽。

據COPSS官網，此獎是表彰蘇煒杰在生成式AI統計基礎理論方面的貢獻，包括大型語言模型的浮水印、對齊及排序；在應用於2020年美國人口普查的隱私保護資料分析方面取得重要進展；致力改善機器學習領域的同儕審查機制；在凸優化奠定基礎性工作，以及對深度學習理論與高維度推論作出廣泛貢獻。

該獎項今年2月公布時，蘇煒杰曾在其社群平台X上轉發華頓商學院的祝賀貼文，表示「很榮幸獲得2026年COPSS總統獎。統計學具有強大力量，在AI時代的重要性只會持續提升。感謝一路上所有指導我的師長、合作夥伴、同事及學生，是你們讓我有機會走到今天」。

網路上未能查詢到蘇煒杰在頒獎典禮上的致詞原文，但據陸媒報導，其母校北京大學數學科學學院7日透露，2007級院友蘇煒杰在頒獎現場特別感謝母校，「我受惠於一路上的許多人，特別是北京大學和史丹福大學的老師，他們傾囊相授；我也感謝在兩校獲得的獎學金，讓我得以專注學業。」

陸媒觀察者網則指出，蘇煒杰是繼2012年寇星昌之後，時隔14年再次斬獲該獎項的華人統計學家。這象徵著華人學者在國際統計學界的又一重大突破。

港媒星島頭條報導，蘇煒杰和菲爾茲獎得主王虹、鄧煜一樣，都來自北大數院「白金一代」2007級。2007年，蘇煒傑被保送進北大數院。他表示，「大家是全國數學最好的一批同學，非常幸運的是我們對數學有共同的熱愛」。