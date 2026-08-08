北京研究生凌晨實驗炸斷手指 校方稱「學生擅自進入」被批卸責

8月5日凌晨，中國大陸北京化工大學一名碩士研究生在學校做實驗時發生爆炸，致左手嚴重受傷。據網傳截圖顯示，學校內部通報稱學生擅自進入未開放實驗室、違規開展實驗，相關表述引起網友不滿，多人指責校方推卸責任。

研究生凌晨實驗炸斷手指 校方證實

據陸媒《海峽都市報》報導，北京化工大學發生一起實驗室安全事故，一名碩士研究生在實驗過程中左手嚴重受傷。網傳的一張學校內部通報截圖顯示，「8月5日下午，北京市教工委組織召開暑期在京高校安全穩定暨實驗室安全工作部署會，會議通報北京化工大學一起嚴重實驗室安全事故：8月5日凌晨，一學生擅自進入未開放實驗室，單人違規在通風櫥開展實驗，因違反操作規程引發安全事故，導致其左手嚴重受傷，左手三根手指大概率無法保留」，據現場畫面圖片，實驗室門外有大灘血跡，救護車於凌晨趕到事故現場。

另一張「北京市學校安全工作提示」的截圖顯示，「學校初步判斷為學生在通風櫥內取用苯甲醯基疊氮化合物時，未遵守實驗室關於『必須使用牛角刀取用疊氮化合物』的明確規定，擅自使用金屬刮刀取樣，導致事件發生。」

8月6日，北京化工大學證實消息屬實，相關部門正在調查。

網友批校方通報推卸責任

相關截圖流傳後引起大量網友不滿，認為學校通報「凌晨擅自進入」、「未開放實驗室」、「單人違規開展實驗」等表述是將責任推卸到學生本人身上。多名網友發文或在評論區留言稱，「一定是學生自己非要在暑假，凌晨去實驗室做實驗，一定不是導師push，一定不是學術圈內卷……」、「明明正常開學正常做實驗就好了，哎，有些老師就是不給放，除了法定節假日，周末也不給休，時間都是給老師的，等到學生出事就是私自進入未開放實驗室了，太諷刺了」。

目前，社交平台幾則逾千人點讚評論的熱門貼文已被隱藏或下架。

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文章授權轉載自《香港01》