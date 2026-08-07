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河南倡領導幹部帶頭休假引熱議 官方收回通知

中央社／ 台北7日電
為促進民間消費，中國多省近來接連發布通知，要求全省受薪階級落實帶薪休假制度，其中以河南省要求領導幹部帶頭休假、全員「應休盡休、休滿休足」最受熱議。中新社
為促進民間消費，中國多省近來接連發布通知，要求全省受薪階級落實帶薪休假制度，其中以河南省要求領導幹部帶頭休假、全員「應休盡休、休滿休足」最受熱議。中新社

為促進民間消費，中國多省近來接連發布通知，要求全省受薪階級落實帶薪休假制度，其中以河南省要求領導幹部帶頭休假、全員「應休盡休、休滿休足」最受熱議。不過，河南省人社廳今天宣布，該省發布的通知「表述不夠準確」，將待修改後再印發。

中新社報導，河南省人力資源和社會保障廳今天表示，上述通知發布後得到社會關注，並提出意見建議。鑑於通知的「相關表述不夠準確」，且「程序審簽不規範」，將待修改後再印發。

中共河南省委組織部、河南省人社廳、商務廳、文化和旅遊廳、河南省國資委、河南省總工會近日聯合印發「關於進一步推動落實職工（勞工及公家機關員工）帶薪錯峰休假的通知」，旨在加強全省職工休息休假權益保護，激發假期消費潛力，助力河南「文旅強省」、「消費大省」建設。

通知中提到，用人單位應嚴格執行帶薪年休假規定，凡連續工作滿12個月的職工，不分編制、合約、勞務派遣或臨時用工，均平等享受帶薪年休假。

這項通知還規定，休假天數標準為：累計工作滿1年不滿10年者年休5天；滿10年不滿20年者10天；滿20年及以上者15天。且中國法定節假日、休息日、婚產假、育兒假、陪護假等另行規定，不計入年休假天數。

通知並提到，各單位主要負責人為第一責任人，「領導幹部要帶頭休假」，且推動全員「應休盡休、休滿休足」。

河南要求領導幹部「帶頭休假」且推動全員「應休盡休、休滿休足」，引發中國民眾廣泛議論，正反意見分歧。有人肯定官方帶頭推動正常休假，至少可扭轉中國企業動輒加班的不良文化；但不少人認為，這一表述正好證明，只有公家機關才能做到「應休盡休、休滿休足」，對普通勞工而言是遙不可及。

河南

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