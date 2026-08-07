遭官員嗆無公信力團體 香港記協：歡迎在港新聞工作者參與

香港記者協會今天針對香港保安局長鄧炳強稍早對該會的攻擊表示，記協歡迎任何在港工作的新聞工作者參與，同時長期關注包括海外媒體在港記者的待遇和權益。

記協預定明天舉行換屆選舉，鄧炳強今天稍早接受媒體訪問時聲稱，這次參加記協改選的人全部來自外媒、自由媒體、網媒，沒有香港主流媒體人士，認受性（認可性）受質疑，又指記協沒有公布參選人名單是「黑箱作業」。

對於鄧炳強的說法，記協主席鄭嘉如以個人名義發表聲明回應，記協是依照職工會條例及會章舉行換屆選舉，選舉資訊已經向全體會員公布。但由於近年包括本屆執委會選舉受外界嚴重滋擾以至恐嚇，無奈決定不再向公眾發布選舉資訊─但每年都會按照法律要求向職工登記局提交執委名單。

鄭嘉如說，香港一直是國際大都會，擔當中國及國際之間的超級聯繫人，國際資本在港匯聚，香港也歡迎來自各地的媒體及記者駐港採訪，記協因此歡迎任何在港工作的新聞工作者參與，也長期關注包括海外媒體在港記者的待遇和權益。

由於記協目前只有臨時執委會，無法就回應聲明進行表決，因此，鄭嘉如是以個人名義發表上述聲明。

鄧炳強稍早發表的談話，還聲稱記協是「無認受性、無公信力」的團體，並警告「無論使用什麼名稱或幌子，若從事危害國家安全、勾結外部勢力及顛覆國家政權的行為，須後果自負」。

2019年香港爆發「反送中」運動期間，港府一直批評記者支持暴亂，包括向支持運動的示威者「濫發記者證」，妨礙警方執法。