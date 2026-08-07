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香港記協改選 保安局長嗆劣跡斑斑：若勾結外國勢力後果自負

中央社／ 香港7日電
香港保安局長鄧炳強。中通社
香港保安局長鄧炳強。中通社

香港保安局長鄧炳強今天公開攻擊香港記者協會，聲稱記協是「無認受性、無公信力」的團體，並警告記協「無論使用什麼名稱或幌子，若從事危害國家安全、勾結外部勢力及顛覆國家政權的行為，須後果自負」。

鄧炳強下午會晤記者，他在被問到記協即將舉行換屆改選時，作上述表示。

他宣稱，據報導這次參選的人全部來自外媒、自由媒體、網媒，沒有香港「主流媒體」人士，認受性（認可性）受質疑，又指記協沒有公布參選人名單是「黑箱作業」。

鄧炳強聲稱，記協「劣跡斑斑」，「包括在2019年黑暴期間為暴徒護航，立場偏頗，在黎智英案中也誤導公眾」。

2019年香港爆發「反送中」運動期間，港府一直批評記者支持暴亂，包括向支持運動的示威者「濫發記者證」，妨礙警方執法。

「港區國安法」於2020年中實施後，曾支持這場運動的黨派及團體先後解散，記協是少數至今仍然運作的相關團體。

記協 香港

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