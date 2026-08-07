【重磅快評】赴陸探親交名單 執政者別總把公務員當賊

公務員赴大陸探親，依最新規定，不只要填寫赴陸時間、地點與事由，還須提供大陸親友姓名及聯絡電話。面對外界質疑，陸委會回應，這「只是我們需要知道、必須要知道的一些資訊而已」，並未過度侵犯公務員的個人隱私。

問題就在於，政府口中的「只是」，對人民而言卻可能是界線的跨越。當一個民主政府開始認為，人民的私人交往、人際關係、家庭聯絡方式，都屬於政府「必須知道」的範圍時，令人憂心的，已不是填一張申報表這麼輕描淡寫，而是公權力伸手進入公務員私領域的不斷擴張。

國家安全固然重要，兩岸情勢也比過去更加敏感，但所有管理措施都必須遵循比例原則。政府要求政務人員、縣市首長、簡任第十一職等以上公務員，以及涉及國安、機密或核心關鍵技術等特定身分人員赴陸事先申報，社會可以理解；但若連單純返鄉探親或探病，都要附上佐證資料且求交出親友姓名及聯絡電話，自然令人質疑，這究竟是在維護國家安全，還是在預設每一位公務員都有問題？

這種思維最大的傷害，不只是增加行政程序，而是傷害公務員的尊嚴。彷彿每一位公務員都可能是潛在被滲透的對象，每一段親情都需要接受政府審視。公務員是國家政策的執行者，也是政府正常運作的中流砥柱。如果連自己的政府都不願相信他們，總是用防賊、防間諜的眼光看待，只會讓更多公務員寒心。

尤其對許多因歷史因素仍與大陸親屬保持往來的公務員而言，探望父母、照顧長輩、祭拜祖先，本是再自然不過的人倫。如今卻必須把親友姓名、聯絡電話一併交給政府，難免令人感到，自己不是返鄉探親，而是在接受背景調查。

更令人質疑的是，政府對基層公務員採取高標準管理，對政治人物卻往往是另一套標準。過去多次每當有民進黨政治人物或其家人在大陸經商、投資或發展事業，引發外界議論時，執政者總強調那是個人選擇，不宜無限上綱；然而輪到基層公務員，僅是返鄉探望親人，卻必須層層申報，甚至交出親友姓名及聯絡電話。兩相比較，人民看到的是因不同身分而有不同待遇的雙重標準。

政府若認為蒐集這些資料確有必要，就應向社會清楚說明法律依據、使用目的、保存期限、查閱權限，以及如何保障個人隱私，而不是一句「我們必須知道」就想輕輕帶過。民主政府維護國家安全，不能建立在無止境擴張公權力，更不能建立在對公務員的全面懷疑上。

兩岸局勢愈緊張，政府愈需要凝聚公務體系的向心力，但不是把第一線公務員當成防範的對象。真正穩固的國家安全，不是建立在蒐集更多個人資料，而是建立在法治與信任之上。當政府習慣用懷疑取代信任，用監控取代尊重，用申報取代人格保證，最後流失的將不只是公務員的人心，而是人民對政府的全面信賴。