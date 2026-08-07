香港反送中爆發多年後　再有大學學生會解散

在2019年「反送中」運動爆發多年後，香港再有大學學生會解散。嶺南大學學生會昨天在社交平台發表聲明，表示近年校園內外形勢都出現變化，在平衡各種因素下，學生會作出解散的艱難決定。

據公布，學生會早前召開聯席會議，通過解散的決議案。

聲明表示，學生會自1967年成立至今，始終秉持同學之間的團結互助精神，且積極與校方保持緊密聯繫，為全體嶺南同學謀求福祉。此外，學生會多年來致力關注社會議題，以不同形式推廣會員對社會的意識與責任感，推動香港社會進步。

聲明表示：「惟近年校園內外形勢都出現變化，在平衡各種因素下，本會作出解散此艱難的決定。」

不過，嶺大校方去年7月已曾發出聲明，強調校方與嶺大學生會並無任何隸屬關係或聯繫，指學生會是根據社團條例註冊的外部組織，未獲校方授權、贊助或提供場地。

香港各大學學生會幾乎都參與了2019年的「反送中」，2020年中港區國安法實施後，各大學的學生會先後宣布解散或遭校方拒絕承認其地位，以及收回授予的資源。

據報導，在香港官方資助的8所大學之中，目前只剩下科技大學和城市大學設有學生會。