河南推帶薪錯峰休假刺激消費 陸官媒：要給職工「應休盡休」底氣

河南近日發布通知指出，為「激活假期消費潛力」，要求河南省機關、團體、企業、事業單位等用人單位應嚴格執行帶薪休假規定，並由領導幹部帶頭休假，「推動全員應休盡休、休滿休足」。中共北京市委機關報《北京日報》發文指，完善休假制度不僅有助於減輕職工休假負擔，也可透過時間安排重構，進一步釋放文旅、餐飲等消費需求，要給全體職工「應休盡休」的底氣。

北京日報6日發表評論文章指，中共河南省委組織部等六部門聯合印發的「關於進一步推動落實職工帶薪錯峰休假的通知」引發關注，在相關新聞評論區，「建議全國抄作業」等留言反映普遍心聲。

文章稱，中國向來提倡愛崗敬業、踏實奮鬥，但休假與奮鬥並不矛盾。正所謂，誰不會休息，誰就不會工作。調劑和放鬆，有利於大家調整好身心狀態，更好地投入工作。特別是今天，人們的休閒文化需求大大提高，正視這種社會需求，不斷優化調整休假制度，對於更好調動大家的工作動機很有必要。

文章寫道，中央和地方發佈的相關文件中，均開始注重理念上的糾偏，提出要宣傳「高效工作、快樂生活」理念，摒棄「不休年假才是奉獻」的錯誤職場文化。這對從根本上消除職工休假心理負擔，大有助益。

文章進一步提到，於經濟發展來說，休息也是一種生產力。研究顯示，很多有經濟能力且有旅遊需求的人，卻沒有足夠時間付諸實施，這也直接限制了相關消費。當勞動者能安心休滿周末、從容安排年假，文旅、餐飲、休閒等領域的消費活力就能進一步釋放。此外，帶薪錯峰休假通過時間重構促進消費均衡釋放，也可以讓「假日經濟」從短期井噴轉向全年發力。

文章最後寫道，發展是為人民，是為讓大家過上更好的日子。好好工作，快樂生活，這才是勞動者該有的樣子，也是個文明社會應該追求的方向。努力營造一種注重效率、張弛有度、以人為本的工作氛圍，關乎勞動者的切身利益，更關係到經濟社會發展的後勁和未來。

河南省委組織部、省人力資源社會保障廳、省商務廳、省文化和旅遊廳、省政府國資委、省總工會近日聯合印發「關於進一步推動落實職工帶薪錯峰休假的通知」。通知指，用人單位應嚴格執行帶薪年休假規定，凡連續工作滿12個月的職工，不分編制、合約、勞務派遣或臨時用工，均平等享受帶薪年休假。

通知還強調，機關事業單位應簡化休假審批流程，推行個人申請、單位備案機制；企業應結合生產經營優化審批流程，杜絕層層加碼、變相限制。