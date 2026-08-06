標注逾1.3萬個撞擊坑…陸完成新版1：500萬全月地質圖

大陸科研團隊近日完成新版全月地質圖編制，新華社報導，該1∶500萬比例尺全月地質圖整合嫦娥工程等最新探測成果，標注逾1.3萬個撞擊坑和81個撞擊盆地，並在月球地質年代、岩石分類等方面進行更新。

據新華社，上述新版全月地質圖由中國地質科學院地質研究所編製，主圖長約280公分、高約120公分，附帶月球南北極局部地質圖，精準標注逾13,000個撞擊坑和81個撞擊盆地，劃分出14類地質構造和17種岩石類型。

中國地質科學院地質研究所6日表示，基於嫦娥工程等最新探測成果，兼顧科學嚴謹性與直觀性，並在修正「月球時鐘」、更新「月球物質清單」和定製「專屬放大鏡」這三方面實現系統創新。

報導提到，依據最新研究，該科研編製團隊對月球地質年代進行精細化修訂，艾肯紀起始年齡調整為43.3億年，酒海紀起始年齡調整為41.7億年，雨海紀起始年齡微調至39.2億年，在全球尺度上首次對月球晚期地層進行更細緻的劃分。

據了解，大陸月球地質年表採用「三宙六紀」劃分方案，依序包括冥月宙（岩漿洋紀）、古月宙（艾肯紀、酒海紀、雨海紀）及新月宙（愛拉託遜紀、哥白尼紀）。該方案由大陸科研團隊建立，以月球內外動力地質演化為主線，並建立月球構造與岩石類型分類體系。

在月球物質清單方面，中國地質科學院地質研究所指出，團隊採用更高分辨率的月表關鍵礦產分布圖，優化了岩石分類標準。利用嫦娥四號、六號最新發現，在南極艾肯盆地新識別出一類名為「輝長蘇長岩」的岩石。

此外，報導提到，該團隊也定製「專屬放大鏡」，針對1:500萬比例尺製圖需求，建立分類型的差異化最小表達尺度，確保宏大圖面既有整體可讀性，又不遺漏具有重大科學價值的關鍵地質特徵。

公開資料顯示，2022年6月，大陸科學家應用地理資訊系統（GIS）平台完成全球首幅1:250萬月球全月地質圖；2024年4月21日，基於中國月球探測工程（嫦娥工程）科學探測數據編製的全球首套高精度月球地質圖集正式對外發布，包括中英文版「1:250萬月球全月地質圖集」和「1:250萬月球分幅地質圖集」，圖集說明書詳細介紹了月球地質年代劃分方案。