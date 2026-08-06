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海浪恐達10公尺！「白海豚」逼近大陸華東沿海 浙江福建嚴陣以待

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸中央氣象台6日發布颱風藍色預警，國家海洋預報台同步發布海浪橙色警報，預估東海東部將出現6-10公尺狂浪至狂濤。圖／取自大陸中央氣象台
大陸中央氣象台6日發布颱風藍色預警，國家海洋預報台同步發布海浪橙色警報，預估東海東部將出現6-10公尺狂浪至狂濤。圖／取自大陸中央氣象台

颱風「白海豚」持續逼近大陸東南沿海，浙江福建等地提前啟動防颱措施，沿海漁船陸續回港避風。大陸中央氣象台6日發布颱風藍色預警，國家海洋預報台同步發布海浪橙色警報，預估東海東部將出現6-10公尺狂浪至狂濤。浙江寧波棲鳳碼頭落實漁船全員歸港、零離岸作業，福建則組織撤離閩外、閩東漁場等周邊海域漁船，截至5日中午應撤離船隻已全部撤離。

據央視新聞，大陸自然資源部表示，受「白海豚」影響，大陸國家海洋預報台6日上午8時發布海浪橙色警報。預計6日上午至7日上午，東海東部將出現6至10公尺狂浪至狂濤區，浙江近岸海域將出現2至3公尺中浪至大浪。

大陸中央氣象台指出，6日上午8時，「白海豚」中心位於浙江省溫州市東偏方向約1300公里的西北太平洋海域，中心附近最大風力14級，最低氣壓955百帕。預計其將以每小時15-20公里速度向西偏北方向移動，7日白天穿過琉球群島後進入東海，逐漸靠近華東沿海，預計陝西、湖南、雲南、海南等地有較強降水。

此前，極目新聞提到，大陸氣象部門預測，「白海豚」可能於8月9日夜間至10日上午在浙江沿海登陸，強度可能達12至14級颱風級。大陸氣象頻道氣象分析師信欣表示，根據大陸中央氣象台與日本氣象廳路徑預報，「白海豚」可能於8月10日登陸浙江，但各國模式及集合預報仍存在差異。

受颱風影響，浙江省海洋監測預報中心6日上午9時發布海浪黃色警報。潮新聞指出，浙江北部海域浪高預計增至4至6公尺巨浪至狂浪，浙江中部、南部海域增至5至7公尺巨浪至狂浪，部分海域可能出現9至12公尺狂濤。

面對颱風逼近，上海、浙江、福建均啟動防颱應急響應。上海海事局5日上午8時啟動四級防颱應急響應，要求船舶前往安全水域避風，檢查主機、舵機及通信設備。而浙江省防指則於5日下午啟動海上防颱應急響應，要求沿海地區做好船舶避風、在港船舶錨固、海上航線停航及涉海旅遊景區關停等工作。

另，福建已撤離位於閩外漁場、釣魚台海域及閩東漁場的海上漁船，截至5日中午12時，需要撤離的漁船已全部撤離到位。福建海事局也啟動防颱四級響應，督促船舶、港口企業及施工平台落實防風措施。

此外，浙江寧波棲鳳碼頭已完成漁船回港避風。據悉，當地共有在冊大型漁船728艘、小型漁船16艘，目前正值伏季休漁期，轄區漁船均已全員歸港、零離岸作業，並設置23個巡查點位展開24小時巡防。

颱風「白海豚」持續逼近大陸東南沿海，浙江、福建等地提前啟動防颱措施，沿海漁船陸續回港避風。圖／取自央視新聞
颱風「白海豚」持續逼近大陸東南沿海，浙江、福建等地提前啟動防颱措施，沿海漁船陸續回港避風。圖／取自央視新聞

白海豚 福建 浙江

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